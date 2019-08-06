النائب العام للدولة: مكرمة رئيس الدولة تشمل مدانين بالإرهاب والتطرف

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، شملت بعض المدانين في جرائم تتعلق بالإرهاب والتطرف.

وقال إن هذه المكرمة تجسّد حرص سموه على جميع أبناء الوطن، وعلى منح المفرج عنهم فرصة جديدة للاندماج في صفوف المجتمع، ولو كانوا ممن أخطأوا وزلّت خطواتهم انحرافاً عن حق بلدهم عليهم، متى عادوا إلى الطريق المستقيم، وتجدد إيمانهم وولاؤهم لأرض الآباء والأجداد، وولي الأمر، بعد اجتيازهم برامج المناصحة وظهر من تقارير المختصين ما ينبي عن اعتدال فكرهم وسلامة نفوسهم ونبذهم التطرف والأفكار والمعتقدات المضللة.

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الإفراج عن بعض المدانين بالإرهاب والتطرف