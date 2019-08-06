محمد بن راشد يأمر بالعفو عن 430 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: دبي ـــ البيان

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالعفو عـــن 430 سجيناً في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن العفو السامي يأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منح المحكومين المشمولين بالعفو فرصة جديدة لمواصلة حياتهم مع أسرهم وذويهم، لما لذلك من آثار إيجابية مهمة على تلك الأسر ومعاونتها على مواصلة حياتها بأسلوب طبيعي يمكنها من لعب دورها المنتظر ضمن النسيج العام للمجتمع .

والذي لا تتوانى إمارة دبي وقيادتها الرشيدة في توفير كافة المقومات اللازمة لتعزيز تلاحمه وترسيخ تماسكه وتدفعه دائماً إلى الأمام، وتشجيعاً من سموه لهم على العودة إلى جادة الصواب والانخراط في المجتمع من جديد كأفراد نافعين لأنفسهم.

وذلك تأكيداً على مبدأ التسامح الذي تعليه قيادتنا الرشيدة كقيمة أساسية من قيم مجتمعنا، في الوقت الذي تحتفي فيه دولتنا بعام التسامح في دلالة رمزية للأثر الإيجابي الكبير لإعلاء هذه القيمة النبيلة وترسيخ مكانتها.

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محمد بن راشد يأمر بالعفو عن 430 سجيناً من كافة الجنسيات