الحجـــاج يؤمّــون البقــاع المقدســــة فــــي إجراءات سلسـة من مطارات الدولة

المصدر: متابعة: قسم المحليات

واصلت جموع الحجاج أمس المغادرة قاصدين البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، ضمن إجراءات سلسة في مختلف مطارات الدولة في وقت قياسي، ناهيك عن توفير معلومات توعوية حول كيفية أداء مناسك الحج لأولئك الذين يقصدون أداء الفريضة لأول مرة، وتعزيزاً لسلامة الحجاج من أي أمراض أو حوادث فقد حددت وزارة الداخلية اشتراطات السلامة والوقاية في مركبات نقل الحجاج.

ضماناً للسير الحسن في رحلاتهم، على غرار إطلاق الدفاع المدني مبادرة «سلامة الحجاج»، كما سجلت «البيان» انطباعات الحجاج خلال عملية إجراءات السفر، الذين أكدوا أن القيادة الرشيدة لم تألُ جهداً لتيسير أمور الحجيج من خلال وضع كل الإمكانات المادية والمعنوية من أجل ضمان تيسير رحالات قوافل الحجاج إلى البقاع المقدسة.

400

في دبي غادر أمس، مطار دبي الدولي 400 شخص من حجاج الدولة على متن 4 رحلات، متوجهين إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

فيما تغادر فجر اليوم 3 طائرات تابعة لطيران الإمارات وفلاي دبي والطيران السعودي مطارات دبي الدولي، وفقاً للجدول الزمني الخاص بمواعيد مغادرة الرحلات، لتلحق بطلائع الحجاج، الذين غادروا مطار دبي الأسبوع الماضي برفقة أعضاء بعثة الحكومة الرسمية.

سهولة

وقال محمد المرزوقي، رئيس لجنة الحج والعمرة في مطار دبي الدولي: إن إجراءات سفر الحجاج أنجزت بسهولة وسلاسة، وغادرت جميع الطائرات منذ اليوم الأول في موعدها المحدد دون أية تأخير أو صعوبات تذكر، كما أنه لم تسجل أي شكاوى من الحجاج المغادرين حتى الآن.

وأضاف: إن اللجنة على تواصل مع البعثة الرسمية في المملكة العربية السعودية، وتتابع معها تنقلات الحجاج خطوة بخطوة في المطارات، وفي مقرات سكنهم ضمن حملاتهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تتابع اللجنة بالتعاون مع البعثة الرسمية استعدادات وتجهيزات أصحاب الحملات للتيسير على حجاج الدولة.

وأشاد المرزوقي بما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من إنجازات وتسهيلات تتطور عاماً تلو العام، وبما توفره لملايين الحجاج من مختلف دول العالم من خدمات متكاملة.

جلسات توعوية

من جانبه قال مروان محمد الشحي المستشار القانوني ومدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في الإمارة رئيس بعثة دبي: إن اللجنة خصصت جلسات توعوية عن طريق واعظين لتعريف الحجاج بفضل الصلاة في المسجد النبوي الشريف، وتقديم شروحات عن أهم الأماكن التراثية والتاريخية ذات الأثر في حياة المسلمين وعبادتهم.

من جهته قال المقدم خميس الشامسي من إدارة أمن المطارات: إن شرطة دبي شكلت لجاناً لتسهيل عمل بعثة الحجاج وحجاج الدولة المغادرين لأداء فريضة الحج على مدار أيام سفر الحجاج، لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام عن طريق إرشادات للمسافرين وتخصيص مسارات خاصة بهم تساعدهم على إنهاء إجراءات المغادرة في وقت قياسي.

انسيابية

وقال المقدم عيسى شاهين نائب مساعد المدير العام للمنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن إدارة المنافذ الجوية شهدت انسيابية في مرور جميع الحجاج حتي الآن وأنهت الإجراءات في مدة لا تتجاوز ثواني حداً أقصى في حالة المرور بالبوابات الذكية، وبثوانٍ معدودة لكاونترات إنهاء إجراءات سفر الحجاج وتسهيل الإجراءات.

كما خصصت الإدارة كاونترات إضافية للجوازات تكون محاذية للتفتيش ومن ثم إلى البوابات على الفور من أجل أن تسهل على الحجاج.

اشتراطات السلامة



حدّدت وزارة الداخلية اشتراطات السلامة والوقاية في مركبات نقل الحجاج وأهمها، توفير مسؤول للسلامة العامة مع الحجاج ووجود بطاقة التوعية بالوقاية والسلامة وتزويد الحافلة بجميع وسائل السلامة والطوارئ ومنها، توفير طفايات حريق كافية وحقيبة الإسعافات الأولية ووجود أداة لكسر الزجاج الجانبي من الداخل والخارج عند الحاجة.

كما تتضمن إجراءات السلامة وضع الحقائب والأمتعة في المكان المخصص وعدم تكديسها في الممرات وعلى مداخل الأبواب.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الرسائل التوعوية لسلامة الحجاج، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع الإدارات الإقليمية التابعة لها وبالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بالوزارة.

كما نفذت الوزارة سلسلة من المبادرات والفعاليات التوعوية في سبيل تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة في موسم الحج، وذلك في مبادرة سلامة الحجاج ضمن حملة التوعية الرئيسية الثانية «وقايتك هدفنا» المنبثقة من خطة التوعية الرئيسية، التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني بهدف نشر ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع، ولضمان توفير كل وسائل الوقاية والسلامة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وتأتي مبادرة الدفاع المدني «سلامة الحجاج» في إطار تكامل الأدوار والتنسيق مع الجهات المعنية في موسم الحج لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة من خلال حزمة من الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي وقوع أي حوادث في مقر إقامة حجاج دولة الإمارات.

وتضمنت المبادرة عقد دورات تدريبية لمشرفي حملات الحج بواسطة مدربين مؤهلين ومزودين بكل الوسائل الضرورية لإيصال المعلومة بوضوح للفئات المستهدفة، وتعريفهم بالاشتراطات والنصائح الواجب اتباعها من قبل الحجيج للوقاية من وقوع الحوادث بكل أشكالها، وصولاً إلى الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه ووزارة الداخلية ممثلة في القيادة العامة للدفاع المدني للحد من المخاطر وتوفير مناخ آمن وخال من الحوادث.



500 حاج

من جانبه أكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي صباح أمس لـ«البيان» أن الهيئة بادرت قبل بدء موسم الحج إلى زيادة عدد فرق العمل العاملة في المطار وتخصيص موظفين إضافيين لتسهيل وتسريع إجراءات سفر الحجاج، حيث تم تشكيل فريق عمل تيسيرا للحجاج وإكمال إجراءاتهم بصورة ميسرة، كما أن هيئة المطار تسير يومياً عدداً من الرحلات إلى كل من المدينة المنورة والطائف وجدة، وغادر صباح اليوم 500 من الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

لافتاً إلى أن الهيئة نظمت فعالية خاصة بمناسبة موسم الحج بالتعاون مع دائرة الأوقاف بالشارقة التي خصصت دعاة ووعاظاً للرد على استفسارات الحجاج، وتوفير معلومات توعوية حول كيفية أداء مناسك الحج، وبالتعاون مع مستشفى الجامعة والمركز الطبي لمطار الشارقة.

حيث قدما فحوصات قياس الضغط والسكر وتوجيه النصح والإرشاد للحجاج لتجنب الأمراض المعدية والتأكيد على أخذ اللقاحات اللازمة، إضافة إلى توفير منصات لتسجيل الحجاج في البوابات الذكية وخدمة حمل الأمتعة مجاناً، وكان الشيخ فيصل بن سعود القاسمي في مقدمة مودعي حجاج بيت الله الحرام.

حركة نشطة

وقال: إن موسم الحج من المواسم المهمة، التي تشهد حركة نشطة في المطار، لذلك يتم العمل على توفير مزيد من التسهيلات بالتعاون مع الشركاء من أجل تقديم تجربة سفر مريحة لهم، حيث شملت إجراءات العام الجاري توفير منصة خاصة لتسجيل الحجاج في البوابات الذكية، إضافة إلى منصة لتخليص إجراءات مراقبة الجوازات للحجاج إلى جانب خدمة حمل الأمتعة مجاناً.



ارتقاء الخدمات

وأضاف الشيخ فيصل بن سعود القاسمي أن مطار الشارقة الدولي يحرص باستمرار على الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها للمسافرين، ولا سيما في المواسم التي تشهد ازدحاماً كبيراً مثل موسم الحج، وما يترتب عليه من زيادة عدد الرحلات الإضافية التي تسيرها بعض شركات الطيران.

اهتمام القيادة

من جهتهم أكد عدد من الحجاج الذين التقتهم «البيان» صباح أمس بمطار الشارقة الدولي اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بتيسير أمور الحجيج وتوفير كل أسباب الراحة لهم، كما ثمنوا اهتمام هيئة مطار الشارقة الدولي بضيوف بيت الله الحرام، سواء من المواطنين أم المقيمين في الدولة أو من القادمين من الخارج عبر المطار.

مثمنين سهولة الإجراءات المقدمة، فضلاً عن الإرشادات التي ساعدتهم في التوجه إلى الأماكن والبوابات المخصصة لهم بسهولة تامة، منذ لحظة وصولهم المطار، إضافة إلى تواجد موظفي دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف ومستشفى الجامعة، فتم إرشادهم وفحصهم طبياً.

سلاسة

قال أحمد محمد الحمادي من أبوظبي إن كل التجهيزات من هيئة مطار الشارقة كانت سلسة في الإجراءات ابتداء من الدخول إلى صالات المطار مروراً بالبوابات الذكية، ثم مراقبة الجوازات، وكل المعاملات تم الانتهاء منها خلال دقائق معدودة، مثمناً قرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن تطوير نظام تسجيل طلبات الحصول على التأشيرات.

تواجد الوعاظ

ويقول الحاج محمد الشامسي متوجهاً إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج من حملة الفجر عبر مطار الشارقة الدولي إن الاستقبال كان جيداً من موظفي مطار الشارقة الدولي – خاصة – في ما يخص تسريع عملية الإجراءات.

مثمناً في الوقت ذاته تواجد الوعاظ في صالات المغادرة بمطار الشارقة لإعطاء الحجاج النصائح والإرشادات بلغات عدة، وكيفية التقيد بإرشادات وتعليمات البعثة الرسمية للحج والعمل بها، مبيناً أن ذلك الأمر عرفنا بكثير من الأمور التي من الممكن أن تغيب على الكثير من الحجاج.

راحة

وفي السياق ذاته يقول الحاج عبدالله راشد الكعبي إنه منذ تقديمه لطلب الحج شعر بأن هناك سهولة في الإجراءات، وأن الحملة التي حجز فيها وفرت لكل الحجاج أسباب الراحة، مبيناً أن أسعار الحج خلال العام الجاري تعد أفضل بكثير عن العام السابق، مثمناً استقبال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي للحجاج المغادرين عبر مطار الشارقة الدولي للوقوف على احتياجاتهم بهدف تذليلها.

وقال محمد عبدالله الحمادي من الشارقة إن إجراءات المطار كانت سلسلة ولا تعقيد فيها، وذلك بفضل الخدمات التي يقدمها موظفو المطار منذ لحظات دخول الحجاج إليه، مثمناً تواجد العيادات الطبية المتمثلة في مستشفى الجامعة بالشارقة والمركز الطبي لمطار الشارقة.

حيث تم تقديم العلاجات والفحوصات المجاني لهم، لافتاً إلى أن هناك متابعة متواصلة من أصحاب الحملة لتوجيه الحجاج بالخطوات المطلوبة أولاً بأول، إن الاستقبال كان جيداً من موظفي مطار الشارقة الدولي- خاصة- في ما يخص تسريع عملية الإجراءات.

وفي السياق ذاته يقول الحاج عبدالله مبارك المرزوقي إن القيادة الرشيدة للدولة يسرت أمور الحجيج ووفرت كل أسباب الراحة لهم، مثمناً اهتمام هيئة مطار الشارقة الدولي بضيوف بيت الله الحرام، سواء من المواطنين أم المقيمين في الدولة أو من القادمين من الخارج عبر المطار، وسهولة الإجراءات المقدمة، فضلاً عن الإرشادات التي ساعدتهم في التوجه إلى الأماكن والبوابات المخصصة لهم بسهولة تامة، منذ لحظة وصولهم إلى المطار.



إيفاد 60 مواطناً

نظمت مؤسسة مصبح الفتان الخيرية بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية حملة حج عام 1440هـ لـ 60 مستفيداً من المواطنين من الذين لم يسبق لهم الحج من قبل، والذين تم اختيارهم من ذوي الدخل المحدود، حيث قامت مؤسسة مصبح الفتان بتغطية كل نفقات حجهم من النقل والإقامة والأضاحي بالإضافة إلى الخدمات الطبية المقدمة.