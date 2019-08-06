تمرين إخلاء وهمي في متحف اللوفر أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي، تمرين إخلاء وهمياً بمتحف اللوفر أبوظبي، بمشاركة مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي، لقياس مدى الجاهزية في التعامل مع الحالات الطارئة.

وبدأ سيناريو الإخلاء بعد ورود بلاغ إلى مركز القيادة والتحكم يفيد بنشوب حريق في إحدى صالات العرض بمتحف اللوفر، وتم على الفور تحرك سيارات الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ ودوريات من مديرية شرطة العاصمة والجهات المعنية إلى موقع الحادث والوصول ضمن زمن الاستجابة.

وتم خلال التمرين، الذي أشرف عليه العقيد حمد عبد الله النيادي، مدير مديرية شرطة العاصمة، إخلاء الموظفين والزوار والتعامل مع الحادث، وتأتي أهمية إجراء هذه التمارين العملية في إطار إعداد وتأهيل وتدريب العاملين في المتحف لمواجهة الحوادث الطارئة، حفاظاً على سلامة وأمن أفراد المجتمع.