زكي نسيبة يستقبل السفير الهولندي

استقبل معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس، السفير الهولندي فرانك مولن بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لمملكة هولندا لدى دولة الإمارات.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين في الوزارة ومكتب الدبلوماسية الثقافية.

وأثنى معالي زكي أنور نسيبة على الدور الذي قام به السفير الهولندي لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة العلاقات الثقافية والاقتصادية، مؤكداً أن الدبلوماسية الثقافية بين البلدين ساهمت في تعزيز علاقات الصداقة بين دولة الإمارات ومملكة هولندا.

وقال السفير مولن إن العلاقات الاقتصادية التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة هولندا في تطور مستمر، مؤكداً أهمية العلاقات الاقتصادية التجارية بين البلدين. أبوظبي - البيان

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