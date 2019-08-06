ديوان المحاسبة يبحث التعاون وتبادل الخبرات مع البحرين

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة رئيس منظمة الانتوساي، أمس، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين، في مقر ديوان المحاسبة بأبوظبي.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب، في مجال الرقابة المالية بين ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال اللقاء الاطلاع على منهجية عمل الرقابة المالية بديوان المحاسبة وأهدافها، فضلاً عن مناقشة ملف مكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بجانب دور إدارة مكافحة الفساد والتحقيق في المخالفات المالية.

وتأتي الزيارة تجسيداً للعلاقات القائمة بين ديوان المحاسبة وديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين، بما يخدم تطوير مهنة الرقابة والمحاسبة.