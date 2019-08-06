جهوزية عالية لاستقبال العيد في الدولة.. وحملات تفتيشية على الأسواق

المصدر: متابعة: أحمد أبوالفتوح، داوود محمد، عصام الدين عوض

بدأت بلديات الدولة العمل حثيثاً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، عبر تهيئة وتنظيف مصليات العيد وتجهيز المقاصب لاستقبال الذبائح، وتم تكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت الغذائية خاصة المطاعم والمطابخ الشعبية، التي يكثر الطلب عليها، وتفتيش سوق الخضار إلى جانب مواصلة حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خلال أيام العيد.

كما أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي ستبدأ اعتباراً من 9 إلى 12 من شهر ذي الحجة لعام 1440هــ، الموافق 10 إلى 13 من أغسطس الجاري.

حيث تواصل أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات التابعة لـ«صحة» العمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام عطلة عيد الأضحى. أعلنت بلدية العين استعداد إدارات الرقابة والتفتيش بقطاعات البلدية للبدء في جولات تفتيشية مكثفة بهدف مراقبة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين استقبالاً لعيد الأضحى المبارك.

حيث حددت أوقات عمل دوريات الرقابة من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً، والفترة المسائية من الساعة الثانية إلى الساعة الحادية عشرة ليلاً في مختلف قطاعات البلدية الخارجية، خصوصاً منطقة الصناعية وسوق شبرة العين، وقد حررت خلال الأشهر الستة الماضية 2128 مخالفة للمظهر العام، كما ستنفذ مناوبات خلال أيام العطلة للحفاظ على سير نظام العمل في السوق وتسهيل عملية الشراء لمرتادي السوق.

أم القيوين

أكدت ميثاء جاسم شافي مديرة قطاع حماية البيئة والسلامة العامة ببلدية أم القيوين أن الدائرة أنهت كل التجهيزات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، عبر تهيئة وتنظيف مصليات العيد وتجهيز مسالخ البلدية، كما جهزت مقاصب الإمارة لاستقبال الذبائح خلال إجازة عيد الأضحى من صباح أمس، وحتى نهاية عيد الأضحى بشكل متواصل.

لافتة إلى أنه تم تكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت الغذائية خاصة المطاعم والمطابخ الشعبية، التي يكثر الطلب عليها، وتفتيش سوق الخضار إلى جانب مواصلة حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خلال أيام العيد، كما أنه ضمن أعمال الرقابة الميدانية شرعت شعبة التفتيش الصحي بالرقابة على صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية في الفترة المسائية.

وذلك للتأكد من مدى تطبيق أصحاب الصالونات الاشتراطات الصحية اللازمة، كما باشر قسم النظافة عمليات تنظيف مصليات العيد، والتركيز على نظافة الشواطئ والحدائق وزيادة حاويات القمامة في الأماكن العامة.

مواعيد المستشفيات

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي ستبدأ اعتباراً من 9 إلى 12 من شهر ذي الحجة لعام 1440هــ، الموافق 10 إلى 13 من شهر أغسطس الجاري، حيث تواصل أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات التابعة لـ«صحة» العمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام عطلة عيد الأضحى.

وأكدت شركة «صحة» حرصها على توفير رعاية صحية متميزة للمجتمع، وبما يتسق مع أهداف حكومة أبوظبي، على أيدي الكوادر الطبية المتميزة المدعومة بنخبة من القيادات ذات الكفاءة.

وتقدمت «صحة» بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، سائلة الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وقالت: إن قسم الطوارئ في مدينة الشيخ خليفة الطبية يواصل تقديم خدمات الرعاية الطارئة على مدار الساعة، أما العيادات فسوف تغلق طيلة أيام العطلة الرسمية، على أن تستأنف عملها يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019.

وفي مستشفى المفرق التابع لشركة «صحة» يعمل قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة يومياً خلال أيام عيد الأضحى، في حين تبدأ مواعيد الزيارات للعنابر من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساء، أما الزيارات لأقسام العناية المركزة، الرئيسية والباطنية والخدج والقلب، فتبدأ من 11 صباحاً إلى 2 ظهراً، ومن 5 عصراً إلى 10 مساء.

ويعمل قسم الطوارئ في مستشفى الرحبة التابع لشركة «صحة» على مدار 24 ساعة، في حين يعمل قسم رعاية للأطفال من 8 صباحاً حتى 11 ليلاً، وتغلق العيادات الخارجية أبوابها خلال إجازة العيد.

كما يعمل قسم الطوارئ بمستشفى الكورنيش التابع لشركة صحة على مدار 24 ساعة لتقديم خدمات الرعاية الطارئة للنساء، وتقديم الخدمات للمريضات المقيمات، وسيتم استقبال الزوار وفقاً لجدول الزيارات، من الساعة 10 صباحاً إلى 12 منتصف الليل، بينما ستغلق العيادات الخارجية.

ومركز صحة المرأة في مستشفى الكورنيش أبوابها خلال الإجازة الرسمية لمدة 3 أيام، ابتداء من الأحد 11 أغسطس، إلى يوم الثلاثاء 13 أغسطس، وستعاود عملها الرسمي يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019.

وفي مستشفى توام التابع لشركة «صحة» يعمل قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة، في حين يعمل قسم الرعاية العاجلة من الساعة 3 عصراً وحتى 11 ليلاً، وتغلق العيادات الخارجية والخدمات المساندة أبوابها طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

وفي مستشفى العين التابع لشركة «صحة» يعمل قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة، في حين تعمل عيادات الرعاية العاجلة من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل، طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

وفي مستشفى الوقن يعمل قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة، في حين تعمل عيادات طب الأسرة من 8 صباحاً وحتى منتصف الليل، وعيادة الأطفال من 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر، ومن 5 مساء وحتى 10 ليلاً، وعيادة الباطنية من 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً، في حين تغلق عيادة الأسنان أبوابها خلال أيام العطلة الرسمية، وكذلك بنك الدم في مدينة العين.

مستشفيات الظفرة

أما مستشفيات الظفرة التابعة لشركة «صحة» فتعمل عيادات الطوارئ في كل من مستشفات مدينة زايد، وليوا، والمرفأ، ودلما، وغياثي، وبدع المطاوعة، وصير بني ياس، على مدار 24 ساعة، أيام عيد الأضحى المبارك، وتفتح أجنحة المرضى الداخليين في مستشفيات الظفرة أبوابها للزيارات خلال أيام العيد من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً.

كما تقدم مراكز «صحة لخدمات الغسيل الكلوي» خدماتها كالمعتاد من الساعة 7 صباحاً إلى 11 مساءً، يومياً ما عدا يوم الجمعة. أما المراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة «صحة» فتعمل عيادات الختم، وسويحان، والقوع ومزيد والهير على مدار 24 ساعة طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

وتعمل عيادات الزعفرانة، ومدينة خليفة، والباهية، والمقطع، في أبوظبي، وعيادة الهيلي، والمويجعي، واليحر، ونعمة، في العين يوم السبت من الساعة 2 بعد الظهر وحتى 10 ليلاً، وتغلق يوم الأحد، ومن ثم تعمل بالتوقيت نفسه يومي الاثنين والثلاثاء، وتعاود عملها المعتاد حسب أوقات العمل ما قبل عطلة العيد اعتباراً من يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019.

كما تعمل عيادة رماح يوم السبت العاشر من أغسطس من الساعة 2 وحتى 10 ليلاً، وتغلق بقية أيام العيد، وتعاود عملها المعتاد يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019.

«هلا بالعيد»

وفي رأس الخيمة أطلقت وزارة التربية والتعليم ممثلة فالمنطقة التعليمية برأس الخيمة، بالتعاون مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أمس، مبادرة معرض الخيري «هلا بالعيد» للملابس الجاهزة، الذي يستهدف 1000 أسرة متعففة في رأس الخيمة تم اختيارها وفق بيانات بحثية اجتماعية.

وأكدت سمية حارب السويدي مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، دور المبادرات المجتمعية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم لإسعاد المجتمع، والتي لا تتوقف على العملية التعليمية، وإنما تمتد لتشمل خدمة المجتمع.

وقالت ناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن المعرض جاء في الوقت المناسب لتقديم خدماته إلى الأسر المتعففة في رأس الخيمة قبيل عيد الأضحى المبارك، بهدف إدخال الفرحة على قلوب تلك العائلات، مشيرة إلى دور التكاتف بين الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، لإطلاق المبادرات المجتمعية التي تعزز من نهج القيادة الرشيدة في إسعاد المجتمع وتعزيز العمل الخيري والإنساني.