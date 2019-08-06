«التكبيرات» تنشر أجواء العيد في المراكز التجارية بدبي

المصدر: دبي - فادية هاني

بين صخب الأطفال وأصوات المتسوقين في المراكز التجارية، يتناهى إلى مسامعك صوت «تكبيرات العيد» بعذوبة، ليغطي كل تلك الضوضاء ويخلق جواً روحانياً ينبي بقرب عيد الأضحى المبارك.

بات معظم المراكز التجارية الكبرى يبث تكبيرات العيد عبر سماعاتها الداخلية، إيذاناً بقرب العيد وتجسيداً لسُنة نبوية بالتكبير في خير أيام الله، عشر ذي الحجة، ما يبعث في النفس شوقاً إلى تلك الشعيرة.

كما لفت الصوت القادم بعذوبة من سماعات المراكز التجارية: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد»، أنظار العديد من الأجانب الذين يعرفون الأذان وتعودوا سماعه في معظم المراكز التجارية.

تمديد

أعلنت مجموعة من مراكز التسوّق في دبي، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عن تمديد ساعات عملها لتمكين الزوّار والمقيمين من الاحتفال بأجواء هذه المناسبة الكبيرة حتى ساعات متأخرة. وقد أعلنت مراكز التسوّق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، بما فيها مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، عن تمديد ساعات العمل حتى الساعة 1 صباحاً، لتمنح زوّارها المزيد من الوقت للتسوّق.

عروض

وسيفتح دبي مول أبوابه حتى الساعة الثانية فجراً خلال الفترة بين 8 و17 أغسطس ليرحّب بزوّاره ضمن أجواء احتفالية تزيّن المحلات التجارية والمطاعم المتميزة، كما يمكن للزوّار الاستماع إلى أجمل الحكايات العربية التي سيرويها «شيبتنا»، شخصية الجد المحبوب، في الفترة 11 - 14 الجاري.

أما ابن بطوطة مول فأعلن عن تمديد ساعات العمل للمحال التجارية حتى منتصف الليل وللمطاعم حتى الواحدة فجراً احتفالاً بعيد الأضحى في دبي، ليمكّن زوّاره من الاستمتاع بعروضه الخاصة.