50 ألف مستفيد من برامج مركز «محمد بن راشد للثقافة الإسلامية»

المصدر: دبي - وام

بلغ عدد المستفيدين من البرامج التي نفذها مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 50 ألف مستفيد بزيادة بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وارتفع عدد أنشطة المركز خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 ليصل إلى 1854 نشاطاً وفعالية تنوعت بين محاضرات ودروس ودورات وورش عمل.

وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمسلمين الجدد فقد وفر المركز 180 خدمة رعاية للمسلمين الجدد والذي ارتفع عددهم خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 ليصل إلى 1908 أشخاص.

وشملت الخدمات التي وفرها مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية تقديم الدعم بمختلف أنواعه الاجتماعي والتوعوي والديني، فضلاً عن تعريف المسلمين الجدد بمبادئ الإسلام السمحة وقيم التسامح والتعايش المشترك التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

فعاليات

وأكدت هند لوتاه، مديرة إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، أن مؤشرات الأداء خلال النصف الأول تعكس دأب إدارة المركز على العمل لنشر الثقافة الإسلامية وإيصال خطابها الحضاري لمختلف فئات المجتمع.

وقالت: «نعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال تنظيم برامج وفعاليات متنوعة تعزز التواصل الحضاري بين مختلف الجنسيات وتوفر المعرفة الوافية حول غنى وثراء الثقافة الإسلامية لكافة الفئات المستهدفة».