شرطة دبي تبحث آليات التعامل مع ضغوطات العمل

المصدر: دبي- البيان

شهد العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، افتتاح ورشة عمل بعنوان «ضغوطات العمل»، بحضور العقيد مكي سلمان أحمد سلمان نائب مدير إدارة مسرح الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعقيد الدكتور جاسم محمد حسن عبد الله مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للموارد البشرية، وعدد من الضباط والأفراد، وبمشاركة أكثر من 100 ضابط وفرد ومن مختلف الإدارات العامة والفرعية ومجالس الشرطة.

وتهدف ورشة العمل إلى الخروج بدراسة شاملة تركز على الضغوطات التي تواجه العاملين في المجال الشرطي، ووضع آليات وحلول تؤهل العاملين للتعامل مع هذه الضغوطات. وأوضح العميد الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان مدير المركز، أن هدف الدراسة يأتي تحقيقاً لاستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي لإسعاد المجتمع الداخلي، عبر التعرف على الصعوبات التي تؤثر بشكل سلبي على إنتاجية الموظف، ومحاولة إبرازها ووضع حلول لها، مشيراً إلى أن الدراسة ستركز على العوامل الأكثر تأثيراً على الموظفين وتؤدي إلى زيادة الضغط عليهم، وقياس مقدار ضغط العمل الموجود في كل إدارة عامة، وإيجاد الحلول المناسبة للتقليل من الضغوطات.