شرطة عجمان تُسعد الأسر المتعففة في فصل الصيف

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «أسعدوهم بعطائكم» بتنظيم قسم الإعلام والعلاقات العامة، لتقديم المساعدة للأسر المتعففة في فصل الصيف، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق مسؤوليتها المجتمعية تجاه أفراد المجتمع، وتحقيق الترابط مع فئاته بما يعزز التلاحم بينهم.

وقالت الرائد نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان إن إطلاق المبادرة جاء ضمن سلسلة مبادرات شرطة عجمان الخيرية الهادفة إلى مد يد العون للأسر المتعففة وتخفيف عبء الحياة عنهم، وتهدف المبادرة إلى جمع التبرعات التي تتمثل بأجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والأفران وتقديمها للأسر المتعففة من الشرطة، وأسر النزلاء والجمهور بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية.