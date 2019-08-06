تدريب منسقي لجان الإمارات على نظام تسجيل المرشحين

المصدر: دبي - البيان

نظمت اللجنة الوطنية للانتخابات، وضمن سعيها للتعريف بجميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، ورشة تدريبية لمنسقي لجان الإمارات والموظفين التنفيذيين العاملين في مراكز التسجيل، حول نظام تسجيل المرشحين ونظام التحصيل المالي في فندق غراند حياة بدبي.

وتهدف الورشة إلى شرح إجراءات تسجيل المرشحين بالإضافة إلى القواعد القانونية المنظمة لعملية التسجيل، مع الحرص على تزويد العاملين بمراكز التسجيل بالمهارات الفنية ومهارات العمل في مراكز تسجيل المرشحين، وتمكينهم من اكتساب مهارات التعامل مع الراغبين بالترشح وإنجاز المعاملات المطلوبة بدقة تتناسب مع المستوى المميز للخدمات التي تقدمها اللجنة الوطنية للانتخابات

مرحلة محورية

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات: «تقف العملية الانتخابية أمام مرحلة مهمة ومحورية في مسيرتها، وهي مرحلة الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، والتي تعد واحدة من أهم المراحل؛ نظراً لارتباطها المباشر بأعضاء الهيئات الانتخابية، الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس.

ومن هنا تبرز أهمية إيجاد آليات وإجراءات تواصل فاعلة، وابتكار أدوات تقنية ذكية تسهل عملية التسجيل، وتسهم في تحقيق أعلى معدلات السعادة والرضا للمتعاملين».

وأضاف: «هذه الورش التدريبية تسهم في تزويد الكفاءات الوطنية العاملة في لجان الإمارات بالمهارات والخبرات التي تؤهلها من القيام بالمهام التي ستوكل إليها، والتي تحتاج إلى اتباع أفضل الأساليب في تسجيل المرشحين، والمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية».

وأكد أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، تفتح اليوم آفاقاً جديدة في الارتقاء بالحياة البرلمانية في دولة الإمارات.

التمكين السياسي

وقال: «لابد هنا من التأكيد الدورة الرابعة للانتخابات، هي مرحلة جديدة من مراحل برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، الذي أعلن عنه في عام 2005 لتمكين المجلس الوطني الاتحادي ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة لمسيرة التنمية في الدولة، من خلال العمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين».

آلية

ستتم عملية تسجيل المرشحين وفق برنامج إلكتروني أعدته اللجنة خصيصاً للتعامل مع الطلبات المقدمة من المرشحين، حيث يوفر هذا البرنامج دقة أكبر في حفظ البيانات، بالإضافة إلى سهولة الحصول على الكثير من التقارير الفنية من خلال هذا النظام.