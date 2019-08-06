«دو» تطلق باقات تجوال استثنائية لعملائها

Ⅶ دبي - البيان

أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، باقات تجوال جديدة مصممة خصيصاً لعملائها المسافرين لأداء مناسك الحج، تهدف إلى تعزيز راحة ومرونة العملاء خلال سفرهم إلى الأماكن المقدسة ودول مجلس التعاون الخليجي هذا العام. وتوفر الباقات الجديدة من دو لعملاء الدفع الآجل والمسبق الذين يشتركون فيها، فرصة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الخيارات للبقاء على اتصال مع عائلاتهم وأحبائهم مع ما يصل إلى 30 جيجابايت من البيانات ومكالمات صوتية بلا حدود أثناء تجولهم أو تنقلهم بين دول الخليج (الكويت والبحرين وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية).

ويعكس إطلاق الباقة الجديدة التزام دو بتمكين العملاء من الاستمتاع بتجارب اتصال تتسم بالجودة والفعالية سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها. ووفقاً للدراسة التي أجرتها دو، فإن نسبة كبيرة من المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة يرغبون بالحصول على خدمات تجوال محسّنة بشكل متزايد، حيث تبلغ هذه النسبة في إمارة دبي 40٪ وفي أبوظبي 28٪ وفي الشارقة 19٪ والإمارات الشمالية 13٪.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خدمات الاتصال - دو: «نحرص في دو على إطلاق باقات تجوال مصممة خصيصاً لتتناسب مع متطلبات واحتياجات عملائنا الذين باتوا أكثر رغبة بالحصول على خدمات اتصال بأسعار تنافسية توفر لهم مستوى عالياً من المرونة والراحة أثناء سفرهم خارج الدولة بغض النظر عن وجهتهم المختارة. وتتميز باقات تجوال الحج ودول مجلس التعاون الخليجي الجديدة بكونها تتيح للعملاء الذين يسافرون لأداء مناسك الحج أو زيارة دول مجلس التعاون الخليجي التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل سلس ومريح. ونحن ملتزمون بمواصلة التركيز على هدفنا الأساسي المتمثل بإثراء حياة عملائنا عبر تزويدهم بخدمات اتصال تتسم بالقيمة والجودة».