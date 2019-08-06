ولي العهد الأردني وسفير الدولة يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

المصدر: عمان- وام

استقبل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن، أحمد علي محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ونقل الأمير لسفير الدولة تحياته وتقديره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، مثمناً مواقف الدولة وتعاونها الدائم مع المملكة الأردنية الهاشمية.

ومن جانبه، أكد سفير الدولة حرص القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتوجيهاتها المستمرة، ببذل الجهود المناسبة لتعزيز العلاقات النموذجية، والوصول بها إلى آفاق أوسع وتعاون أشمل في شتى المجا