مجلس شباب شرطة أبوظبي يناقش تحديث خطته الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت الجلسة التعريفية التي نظمها قطاع الموارد البشرية لمجلس شباب القيادة العامة لشرطة أبوظبي (رواد أمن المستقبل)، في دورته الثانية الجديدة للعام 2019 برئاسة الرائد محمد أحمد بالعلاء، رئيس المجلس، تحديث الخطة الاستراتيجية للمجلس خلال دورته الثانية بما يتوافق مع توجهات القيادة، واستعرض التحديات التي تواجه الشباب، وزيادة الاهتمام بالموقع الإلكتروني للمجلس.

كما تم استعراض ملخص أعمال المجلس بالدورة الأولى من قبل رئيس المجلس السابق متضمناً أهم الإنجازات والمبادرات والمشاريع خلال الفترة الماضية.

وأكد الرائد محمد بالعلاء أهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الشباب، ومشاركتهم في عملية صنع القرار، وفتح آفاق الحوار معهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم .