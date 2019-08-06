«زايد العليا» توقع اتفاقاً مع «كامبريدج» لتقديم خدمات علاجية لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت مؤسّسة زايد العليا لأصحاب الهِمم اتفاقاً مع مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل لتقديم الخدمات العلاجية التأهيلية لأصحاب الهمم منتسبي المؤسّسة. وقّع الاتفاق عن المؤسسة عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام، وعن المركز الدكتور هاورد بودولوسكي، الرئيس التنفيذي للمجموعة. وقال عبد الله عبد العالي الحميدان إن مؤسّسة زايد العليا لأصحاب الهمم تتبنى منظومة متكاملة بفكر جديد ومنهجية حديثة، مستمدة من الرعاية الكريمة التي يحظى بها أصحاب الهمم في الدولة.

وأضاف أن مؤسّسة زايد العليا تُسخر جميع إمكاناتها لتوفير مستقبل أفضل لأصحاب الهمم، وتعمل على المضي قدماً لتطوير الخدمات المقدمة في جميع مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي، كما تحرص بالتوازي مع ذلك على تنفيذ سلسلة من برامج التوعية والتثقيف للأسر وأولياء أمور الطلاب أصحاب الهمم، بما يخدم رؤية المؤسّسة ويساعد في تحقيق رسالتها للعمل على تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.