«البنية التحتية» تطلق حملتها التوعوية الأولى للحفاظ على أصول المباني الاتحادية

المصدر: أبوظبي-البيان

أطلقت وزارة تطوير البنية التحتية حملتها التوعوية الأولى للحفاظ على أصول المباني الاتحادية بما يحقق استدامتها وديمومتها للعام الجاري، ضمن مبادرات الصيانة لتحسين سلامة وحماية المباني والمنشآت الحكومية، تحت شعار «لصيف آمن ومستدام»، وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل.

13 جهة

وتتضمن المبادرة التي تستهدف 13 جهة حكومية مستفيدة من المشاريع التي تشرف على تنفيذها وصيانتها وزارة تطوير البنية التحتية، إلى جانب مجتمع دولة الإمارات، زيارات ميدانية دورية لتلك الجهات، بهدف توعية موظفيها والمتعاملين بأهمية المحافظة على الأصول والممتلكات، ودور ذلك في إطالة عمرها، وكذلك توزيع النشرات التوعوية والهدايا العينية على أفراد المجتمع.

حرص

من جانبه أكدت المهندسة فوزية الصايغ مدير إدارة الصيانة في وزارة تطوير البنية التحتية: تجسد استراتيجية الوزارة بأن تكون مشاريع البنية التحتية مثالاً يحتذى عالمياً، بتطبيقها منظومة الاستدامة والأبنية الخضراء، بفضل دعم قيادة الدولة للمنظومة التنموية، بجميع محاورها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي تستند في محاورها إلى منظومة الأبنية الخضراء المستدامة والطاقة المتجددة.

ولفتت مدير إدارة الصيانة إلى أن المبادرة تهدف للفحص والكشف والصيانة الدورية لأجهزة التكييف وملحقاته لتفادي المشكلات والحفاظ على العمر الافتراضي لها خلال فترة الصيف، وسلامة وحماية المباني والمنشآت الصحية. وأضافت أن حملة «لصيف آمن ومستدام»، تتضمن نشر الوعي فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية للمحافظة على الأصول الاتحادية .