مراكز التسوّق تمدد ساعات العمل احتفالاً بعيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة من مراكز التسوّق في دبي، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عن تمديد ساعات عملها لتمكين الزوّار والمقيمين من الاحتفال بأجواء هذه المناسبة الكبيرة حتى ساعات متأخرة.

وقد أعلنت مراكز التسوّق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، بما فيها مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، عن تمديد ساعات العمل حتى الساعة 1 صباحاً، لتمنح زوّارها المزيد من الوقت للتسوّق والاستمتاع بالمأكولات والمشروبات في المطاعم والمقاهي الموجودة فيها.

«شيبتنا» في دبي مول

وسيفتح دبي مول أبوابه حتى الساعة الثانية فجراً خلال الفترة بين 8 و17 أغسطس ليرحّب بزوّاره ضمن أجواء احتفالية تزيّن المحلات التجارية والمطاعم المتميزة، كما يمكن للزوّار الاستماع إلى أجمل الحكايات العربية التي سيرويها «شيبتنا»، شخصية الجد المحبوب، في الفترة 11 – 14 أغسطس الجاري.

عروض خاصة

أما ابن بطوطة مول فأعلن عن تمديد ساعات العمل للمحال التجارية حتى منتصف الليل وللمطاعم حتى الواحدة فجراً احتفالاً بعيد الأضحى في دبي، ليمكّن زوّاره من الاستمتاع بعروضه الخاصة والتي تشمل موكب «ستيم بنك» الترفيهي، وعروض «فلاور ثيم بيرفورمانس» و«لوني تيونز».

وبعد الانتهاء من مشاهدة عروض الألعاب النارية الخلّابة في دبي فستيفال مول، يمكنكم التجوّل في أروقته والتسوّق من المحال، والتي مددت ساعات العمل حتى منتصف الليل للمحال التجارية والواحدة فجراً للمطاعم.

وسواء كنتم تبحثون عن أجمل هدايا العيد، أو كنتم تودون شراء الملابس لهذه المناسبة، أصبح أمامكم المزيد من الوقت للتسوّق خلال إجازة عيد الأضحى في دبي.