بعثة الحج تزور مشعر منى للوقوف على الاستعدادات المقدمة لحجاج الدولة

المصدر: وام

اطلعت بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات مساء أمس خلال جولة تفقدية بالمخيمات المخصصة لحجاج الدولة في المشاعر المقدسة بمنى على تفاصيل العمل والإمكانات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج الدولة.

وأكد خالد محمد النيادي مساعد رئيس مكتب شؤون الحجاج للخدمات المساندة المدير التنفيذي لشؤون الوقف حرص القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الدائمة بأهمية توفير الرعاية الكاملة وتلبية احتياجات حجاج الدولة في جميع مراحل أداء الفريضة في الأراضي المقدسة بما يضمن راحتهم وسعادتهم.

وأكد النيادي تعاون مؤسسات الحج السعودية من وزارة الحج والعمرة ومؤسسة الطوافة ووزارة الصحة في المملكة وجامعة أم القرى بمكة المكرمة متمثلة في مجال التغذية التي جاءت لمشاهدة وملاحظة التطورات التي يشهدها مكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات في حج 1440 موضحا أن الوجبات التي تم توزيعها من خلال مقدمي الخدمة عبر الوكيل شركة سعودية للوجبات التي تملك المملكة العربية السعودية حصة فيها وتعتبر شبه حكومية والتي تملك أدوات التوزيع والتنظيم خلال فترة قصيرة جدا.

واشار إلى أن المكان الذي يستوعب من 190 إلى 200 حاج سوف يتم تقديم الخدمة فيه خلال 18 دقيقة و40 ثانية تقريبا الأمر الذي انعكس على الأفكار التي بدأ تنفيذها منذ يناير الماضي للعام الجاري وهو استبدال الوجبات التي تأتي من خارج المخيم حيث تسعى بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات جاهدة التعاون والتنسيق مع الجهات في المملكة العربية السعودية في كيفية التعامل مع الحاج بصحة جيدة.

ولفت النيادي إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها نظام تغذية بهذة الطريقة ..مشيرا إلى أنه تمت ملاحظة كيفية تهيئة المطابخ في المخيم بكامل جاهزيتها وبجميع الآلات والأدوات المتاحة من ثلاجات وأفران تواكب سعتها الكبيرة في التسخين لتكون وجبة الإفطار والغداء والعشاء مرضية لجميع الحجاج وفي نفس الوقت ليأخذ الحاج كفايته من هذا الغذاء المتوفر له لإكمال مناسك الحج براحة واطمئنان.

وأشاد النيادي بفرق عمل البعثة الرسمية وما لمسه من جهوزية واستعداد المخيمات خلال الجولة ..مؤكدا أن أداء فرق العمل مطمئن ويتميز بالانسجام وحسن توزيع المهام بما يضمن تأدية الفريضة بيسر وسهولة.

من جهته قال الدكتور أحمد المطير مستشار نائب وزير الحج لنظام الإعاشة بالمملكة العربية السعودية إلى أن وزارة الحج والعمرة تحرص دائما على تذليل الصعاب والسعي لتوفير سبل الراحة أمام حجاج بيت الله الحرام ..موضحا أن الوجبات تمتاز بثلاث مزايا رئيسية وتتميز بأنها خالية من البكتيريا وآمنة كما أنها غنية بالعناصر الغذائية إضافة إلى العدالة في توزيع الوجبات لحجاج بيت الله الحرام حيث إن الحجاج يتناولون نفس الوجبة بنفس الكمية والمزايا الغذائية.