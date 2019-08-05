الزفين يسلم والد المواطن السويدي سيارة جائزة "النقاط البيضاء"

المصدر: البيان الالكتروني

سلم سعادة اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، والد المواطن سيف عبد الله بن سلطان السويدي، السيارة التي فاز نجله في جائزة نظام النقاط البيضاء التي نظمتها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وفاجأ سعادة اللواء الزفين عائلة السويدي بتوصيل السيارة إلى منزلها في منطقة الخوانيج، بحضور العقيد جمعة بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، والمقدم صلاح عبد الله الحمادي، منسق عام برنامج نظام النقاط البيضاء، والسيد بشار دبابنة رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق بمجموعة هيلز للإعلانات.

يأتي تسليم السيارة لوالد سيف السويدي بعد اختيار اسم نجله من بين الفائزين الملتزمين بنظام النقاط البيضاء، وذلك في قرعة السحب التي تم إجراؤها خلال حفل تكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين حيث فاز سيف بجائزة السيارة عن فئة مبادرة " الشباب أمانة ".

وهنأ اللواء الزفين والد سيف بفوز نجله بالسيارة، وأثنى على حرصه على الالتزام بقوانين السير والمرور، مؤكداً أن نظام النقاط البيضاء المروري يهدف إلى تكريم وتحفيز السائقين المتميزين الملتزمين بالقوانين واللوائح المرورية والقيادة بالصورة الآمنة وتلافي أخطاء الآخرين وإيجاد بيئة مرورية آمنة يرتفع فيها مستوى الإحساس بالأمن على الطريق من جميع مستخدميه.

بدوره، عبر والد سيف السويدي عن سعادته بفوز نجله بنظام النقاط البيضاء، داعياً كافة الشباب والفتيات إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للحركة المرورية، مؤكداً في الوقت ذاته أن نظام النقاط البيضاء يعتبر نظاماً فريداً من نوعه على مستوى العالم، ويشجع السائقين على الالتزام بقوانين السير حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق، ومقدماً شكره لشرطة دبي على هذه اللفتة والجائزة النوعية لتكريم نجله بسبب التزامه بقوانين السير.

ومن جانبه، أثنى السيد بشار دبابنة على الشراكة الفاعلة بين شرطة دبي ومجموعة هليز للإعلانات في نظام النقاط البيضاء للسنة السادسة على التوالي، مؤكداً أن نظام النقاط البيضاء يلعب دوراً هاماً في تشجيع السائقين على الالتزام بقوانين السير والمرور والتقليل من الحوادث.