حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن سجناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المصدر: وام

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم ام القيوين بالإفراج عن عدد من السجناء في المنشآت ألإصلاحية والعقابية بام القيوين.



ممن صدرت بحقهم أحكام الحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة واثبتوا أهليتهم للتمتع بالعفو واثبتوا حسن سيرة وسلوك خلال فترة قضائهم العقوبة مع ابعاد غير المواطنين خارج البلاد تنفيذا للإحكام الصادرة بحقهم وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتي.



واعرب صاحب السمو حاكم ام القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة .



ويأتي أمر العفو عن السجناء في أطار حرص سموه على أعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال البهجة إلى نفوسهم واسرهم وعائلاتهم بصفة عامة .