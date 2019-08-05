"صحة" تعلن مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة عيد الأضحى

المصدر: وام

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ اعتباراً من من 9 إلى 12 من شهر ذي الحجة لعام 1440 هــ، الموافق 10 إلى 13 من شهر أغسطس الجاري.

و ذكرت " صحة " ان أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات التابعة لـها ستواصل العمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام عطلة عيد الأضحى مؤكدة حرصها على توفير رعاية صحية متميزة للمجتمع، وبما يتسق مع أهداف حكومة أبوظبي، على أيدي الكوادر الطبية المتميزة المدعومة بنخبة من القيادات الكفؤة.

وتقدمت "صحة" بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، سائلة الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وقالت ان العيادات بمدينة الشيخ خليفة الطبية فسوف تغلق طيلة أيام العطلة الرسمية، على أن تستأنف عملها يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019.

وفي مستشفى المفرق التابع لشركة "صحة" تبدأ مواعيد الزيارات للعنابر من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساء، أما الزيارات لأقسام العناية المركزة، الرئيسية والباطنية والخدج والقلب؛ فتبدأ من 11 صباحاً إلى 2 ظهراً، ومن 5 عصراً إلى 10 مساء.

وفي مستشفى الرحبة يعمل قسم رعاية للأطفال من 8 صباحاً حتى 11 ليلاً، وتغلق العيادات الخارجية أبوابها خلال أجازة العيد.

وفى مستشفى الكورنيش ستغلق العيادات الخارجية، ومركز صحة المرأة في مستشفى الكورنيش أبوابها خلال الإجازة الرسمية لمدة 3 أيام ، إبتداءاً من الأحد 11 أغسطس، إلى يوم الثلاثاء 13 أغسطس.

وستعاود عملها الرسمي يوم الاربعاء الموافق 14 أغسطس 2019.

وفي مستشفى توام سيعمل قسم الرعاية العاجلة من الساعة 3 عصراً وحتى 11 ليلاً، وتغلق العيادات الخارجية والخدمات المساندة أبوابها طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك في حين تعمل عيادات الرعاية العاجلة في مستشفى العين من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل، طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

وفي مستشفى الوقن تعمل عيادات طب الأسرة من 8 صباحاً وحتى منتصف الليل وعيادة الأطفال من 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر، ومن 5 مساء وحتى 10 ليلاً، وعيادة الباطنية من 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً، في حين تغلق عيادة الأسنان أبوابها خلال أيام العطلة الرسمية، وكذلك بنك الدم في مدينة العين.

أما مستشفيات الظفرة فتفتح أجنجة المرضى الداخليين في مستشفيات الظفرة أبوابها للزيارات خلال أيام العيد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً.

كما تقدم مراكز "صحة لخدمات الغسيل الكلوي" خدماتها كالمعتاد من الساعة 7 صباحاً إلى 11 مساءاً، يومياً ما عدا يوم الجمعة.

أما المراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة "صحة" فتعمل عيادات الختم، وسويحان، والقوع ومزيد والهير على مدار 24 ساعة طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

وتعمل عيادات الزعفرانة، ومدينة خليفة، والباهية، والمقطع، في أبوظبي، وعيادة الهيلي، والمويجعي، واليحر، ونعمة، في العين يوم السبت من الساعة 2 بعد الظهر وحتى 10 ليلاً، وتغلق يوم الأحد، ومن ثم

تعمل بنفس التوقيت يومي الاثنين والثلاثاء، وتعاود عملها المعتاد حسب أوقات العمل ما قبل عطلة العيد اعتباراً من يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019.

كما تعمل عيادة رماح يوم السبت العاشر من أغسطس من الساعة 2 وحتى 10 ليلاً، وتغلق بقية أيام العيد، وتعاود عملها المعتاد يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019.

وسوف تقدم عيادات الزعفرانة، ومدينة خليفة، والمويجعي، خدمات طب الأسنان خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.