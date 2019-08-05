قائمة بالتطعيمات المهمة قبل السفر

المصدر: البيان الالكتروني

بالتزامن مع موسم العطلات والسفر، تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملاتها لتوعية المسافرين، بضرورة زيارة العيادات لتقييم حالاتهم الصحية وأخذ التطعيمات والأدوية اللازمة لتفادي أخطار الأمراض المحتملة التي قد يصاب بها المسافر في الوجهة التي يسافر إليها.

وفي حال حدوث تفشيات وبائية في إحدى الدول، تقوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الامارات بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بتوعية المسافرين إلى هذه الوجهات بالإجراءات اللازمة لحمايتهم ووقايتهم، وبوجوب الاتصال بالملحقيات الصحية في سفارات الدولة في هذه البلدان في حال احتياجهم لأي معلومات.

وعند صدور تقرير أو بيان من منظمة الصحة العالمية يفيد بحدوث وباء لأحد الأمراض السارية في دولة أو منطقة، تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بوضع التوصيات والإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المسافرين إلى تلك الدولة أو المنطقة حسب توصيات المنظمة، لضمان عدم تعرض المسافرين لأي مخاطر صحية، وكذلك منعاً لانتقال الأمراض ودخولها الدولة عبر القادمين من الدول الموبوءة .

وفيما يلي قائمة بالتطعيمات الهامة التي تنصح الوزارة بالحصول عليها قبل السفر:

1- الحمى الصفراء: يعتبر التطعيم ضد الحمى الصفراء إلزامياً، ويذكر أن الحمى الصفراء هي حمى نزفية حادة تحدث بسبب فيروس، وتنتشر عن طريق البعوض الحامل له، ويتوطن الفيروس في 44 بلداً في المناطق المدارية من أفريقيا والأمريكتين. وتتفاوت درجات الإصابة بفيروس الحمى الصفراء من أعراض خفيفة إلى إصابة شديدة تؤدي إلى نزيف ويرقان ووفاة. ويعد التطعيم أهم التدابير الوقائية التي يمكن اتخاذها ضدّ الحمى الصفراء. واللقاح المُستخدم لهذا الغرض مأمون وزهيد التكلفة ويؤخذ التطعيم مرة واحدة في العمر.

2- التهاب السحايا بالمكورات السحائية (الحمى الشوكية): والتي تؤدي للوفاة بسبب التهاب أغشية الدماغ، ويُوصى بالتطعيم ضد هذا المرض للمسافرين إلى منطقة حزام الحمى الشوكية في قارة أفريقيا، وهو إلزامي للمعتمرين والحجاج ويحمي اللقاح الشخص لمدة 5 سنوات.

3- التهاب الكبد A: يعتبر التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي A واحداً من أكثر تطعيمات السفر شيوعاً بجانب التطعيمات الرئيسية، وهو موصى به للمسافرين إلى الدول النامية، وينتقل فيروس التهاب الكبد A عن طريق الطعام والشراب الملوث، ويصاب الشخص بأعراض الحمى والمغص واليرقان وغيرها، ويعطى التطعيم على جرعتين مما يوفر حماية لمدة لا تقل عن 20 عاما .

4- داء الكلب: يتلقى المسافر 3 تطعيمات على فترة تمتد من 3 إلى 4 أسابيع للوقاية من داء الكَلَب قبل التعرض للمرض. وهو مُعدّ للأشخاص الموجودين في دائرة الخطر كالعاملين مع الحيوانات، والبيطريين، والأشخاص المسافرين للتنزه في البلدان التي يعتبر داء الكَلَب متوطناً فيها، ويعطي التطعيم مناعة لمدة عامين.

5- الانفلونزا: تؤثر الانفلونزا بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي وخاصة الأنف والبلعوم. تتراوح أعراض المرض ما بين الخفيفة والشديدة. ويؤمن لقاح الانفلونزا الموسمية الحماية ضد الفيروسات الشائعة التي تسبب المرض، ويتم تحديث لقاح الانفلونزا سنوياً ليقي ضد الفيروسات الشائعة المسببة للمرض في العام الجاري.

6- المكورات الرئوية: وهي مجموعة من الأمراض التي تسببها بكتيريا المكورات الرئوية وهي تصيب الصغار والكبار على حد سواء، مسببة أمراض تجرثم الدم والتهاب السحايا والالتهاب الرئوي والتهاب الأذن الوسطى الحاد، وتتسبب في حدوث قرابة 1.6 مليون حالة وفاة سنويا حول العالم. ويعتبر اللقاح من سبل الوقاية الناجحة بين البالغين، خاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن الخمسين . ويتوجب على مرضى السكري، ومرضى القلب والأوعية الدموية، أو من يعانون من عوارض مزمنة بالرئة والمدخنين، أن يحصنوا أنفسهم ضد مرض الالتهاب الرئوي، حيث يعتبر التطعيم بالنسبة لهم، أفضل وسيلة للوقاية.



7- أدوية الملاريا : عند السفر إلى بلد ترتفع فيه معدل الإصابات بالملاريا، من الهام جدًا أخذ الحيطة والحذر. يمكن الوقاية من مرض الملاريا عند تناول الدواء المناسب قبل التعرّض للدغات البعوض. وتعتبر أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية وأجزاء من آسيا المطلة على الكاريبي، وشرق أوروبا، وجنوب المحيط الهادئ، من المناطق عالية الخطورة.