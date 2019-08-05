مطار الشارقة يشكل فريق عمل تيسيراً لإجراءات الحجاج

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

زادت هيئة مطار الشارقة الدولي قبل بدء موسم الحج فرق العمل العاملة في المطار ، كما خصصت موظفين إضافيين لتسهيل وتسريع إجراءات سفر الحجاج ، حيث تم تشكيل فريق عمل تيسيرا للحجاج واستكمال اجراءاتهم بصورة ميسرة .

ويعد موسم الحج من المواسم المهمة التي تشهد حركة نشطة في المطار، لذلك يتم العمل على توفير مزيد من التسهيلات بالتعاون مع الشركاء من أجل تقديم تجربة سفر مريحة لهم، حيث شملت إجراءات العام الجاري توفير منصة خاصة لتسجيل الحجاج في البوابات الذكية، اضافة الى منصة لتخليص إجراءات مراقبة الجوازات للحجاج إلى جانب خدمة حمل الأمتعة مجانا، ما جعل مطار الشارقة الدولي محطة مفضلة للمغادرين والقادمين على مدار أيام العام .

ارتقاء الخدمات

وحرص مطار الشارقة الدولي على الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها للمسافرين، ولاسيما في المواسم التي تشهد ازدحاما كبيرا مثل موسم الحج، وما يترتب عليه من زيادة عدد الرحلات الإضافية التي تسيرها بعض شركات الطيران، وارتفاع عدد المسافرين خلال هذه الفترة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الترتيبات والتسهيلات لتحقيق انسيابية الحركة في المطار.