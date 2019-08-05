18 نصيحة طبية لضيوف الرحمن

المصدر: البيان الإلكتروني



أوضح الدكتور محمد أحمد الشيراوي الحرمي، مدير عام حملة الشيراوي للحج والعمرة في رأس الخيمة، أن الحملة وزعت كتيبات خاصة بالنصائح الطبية للحجاج، لحمايتهم من خطر التعرض للأمراض والالتهابات وخاصة المعدية في موسم الحج، والتي تحدث معدلات مرتفعة ومتكررة، نتيجة لكثافة أعداد الحجاج في الأماكن المزدحمة، وتتضمن الكتيبات 18 نصيحة لضيوف الرحمن:



1 ــ التأكد من أخذ التطعيمات واللقاحات الطبية

2 ــ زيادة اللياقة البدنية والمشي

3 ــ مراجعة طبيب الأسنان

4 ــ الاهتمام بالنظافة تفادياً للالتهابات

5 ــ الإكثار من السوائل والمشروبات الباردة

6 ــ تبليل الجسم والرأس والاطراف

7 ــ الملابس الخفيفة تناسب الأجواء الحارة

8 ــ الإكثار من الفواكه الطازجة

9 ــ تجنب التعرض للحر الشديد

10 ــ تجنب الطواف وقت الظهيرة

11 ــ تفادي الأغذية المكشوفة

12 ــ تجنب أكل اللحوم غير المطبوخة

13 ــ حمل بطاقة التشخيص الطبي

14 ــ أخذ كمية كافية من الأدوية

15 ــ لبس أحذية طبية مريحة

16 ــ مراجعة البعثات في حالات الطوارئ

17 ــ استشارة الطبيب ومراجعة المراكز الطبية

18 ــ حمل بطاقة فيها أرقام المستشفيات