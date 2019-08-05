«الطيران المدني»: تنسيق إماراتي سعودي وتكامل في الإجراءات لخدمة الحجاج

المصدر: أبوظبي - وام، رأس الخيمة ــ أحمد أبو الفتوح

أكد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني جاهزية واستعدادات مطارات الدولة وشركات الطيران الوطنية والأجهزة المساندة لها بشكل كبير وعلى مستوى عالٍ من التنظيم لتسهيل حركة المسافرين وإنهاء إجراءات الحجاج بالسرعة المطلوبة أثناء سفرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بسهولة ويسر واطمئنان، مشيراً إلى أن هناك تكاملاً في الإجراءات وتنسيق مستمر بين الهيئة العامة للطيران المدني والسلطات والأجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما يخص خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة الظروف الملائمة لراحة حجاج الإمارات.

وقال إن هناك تنسيقاً أيضاً فيما يخص مغادرة المسافرين إلى الأراضي المقدسة على متن الرحلات غير المجدولة من خلال الإخطار المسبق بتفاصيل هذه الرحلات والمسافرين والذي من شأنه أن ييسر على المغادرين إلى المملكة عملية استكمال الإجراءات وأداء مناسك الحج، مشيراً إلى أن السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية تراعي وتقدر الظروف الاستثنائية وتقدم وسائل الدعم اللازمة. إلى ذلك، وزعت بعثة الحج الرسمية للدولة 25 ألف وجبة من الطعام على ضيوف الرحمن في المدينة المنورة وذلك على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج أنه يتم حفظ وتسليم الوجبات التي تتميز بقيمتها الغذائية تحت إشراف لجنة متخصصة من البعثة الرسمية، مشيراً إلى أنه ‏روعي ضمان توصيل الوجبات للحجاج من دون عناء من خلال طريقة توزيع الوجبات.

جهود

وأشاد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل سبل الراحة للقادمين لأداء مناسك الحج من حفاوة وحسن استقبال بالإضافة إلى التعاون الكامل من قبل السلطات السعودية بطرق احترافية من شأنها أن تحقق للحجاج السفر الآمن والإقامة المريحة. مشيراً إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع مطارات الدولة وشركات الطيران والجهات المساندة داخل الدولة وضعت خططاً مسبقة لتوفير أقصى وسائل الراحة لحجاج الإمارات عبر المنافذ الجوية وتهيئة الظروف الملائمة للتعامل مع الحشود الكبيرة في وقت الذروة وقبيل الحج بأيام وتيسير أمورهم لإتمام الشعائر المقدسة.

رحلات إضافية

وتسيّر «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» 67 رحلة إضافية إلى جدة والمدينة المنورة خلال موسم الحج لهذا العام، وذلك إلى جانب الرحلات المنتظمة لوجهات الناقلتين في المملكة العربية السعودية.

وتشغل الاتحاد للطيران 15 رحلة إضافية إلى المدينة المنورة حتى 25 أغسطس الجاري، وذلك انطلاقاً من حرصها على التيسير على الحجيج خلال موسم الحج بالإضافة إلى تشغيل 6 رحلات إضافية مخصصة لكل من الهيئة العامّة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومؤسسة الشيخ زايد وشرطة أبوظبي.

وتسيّر الاتحاد للطيران رحلات للحج منذ عام 2007 في ظل توقعات بسفر 25 ألف حاج على متن رحلاتها والذين يأتي معظمهم من أستراليا وباكستان والمغرب والمملكة المتحدة والهند وإندونيسيا عبر مطار أبوظبي الدولي.

كما تسيّر طيران الإمارات 46 رحلة إضافية إلى جدة والمدينة المنورة، وذلك لتيسير حركة آلاف الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام حتى 22 أغسطس الجاري.

ويسمح بالسفر على الرحلات الإضافية لحاملي تأشيرة الحج فقط، وسوف تعمل هذه الرحلات الإضافية إلى جانب الرحلات المنتظمة إلى جدة والمدينة المنورة.

جاهزية

وفي السياق ذاته أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، أن مطار رأس الخيمة أنهى كل الخدمات مبكراً التي ساهمت في سرعة إنجاز معاملات الحجاج عبر الرحلات المباشرة والترانزيت التي تصل للمطار من باكستان وغيرها من الدول، والتي تضمن راحتهم عند المغادرة من رأس الخيمة لأداء مناسك الحج أو الوصول إليها بعد الانتهاء من المناسك، وذلك في إطار حرص المطار على تقديم كل التسهيلات عبر تخصيص بوابات ذكية ومنصات لإنهاء إجراءات مراقبة الجوازات.

وأشار إلى أن فرق العمل في مطار رأس الخيمة الدولي تسعى دائماً للارتقاء في مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتكثيف الجهود في موسم الحج الذي يتزامن مع موسم الصيف، لضمان انسيابية حركة المسافرين مع ارتفاع عدد رحلات الطيران القادمة والمغادرة، بالإضافة للرحلات السياحية القادمة إلى الدولة للاستمتاع بعطلة عيد الأضحى، أو الزوار القادمين لزيارة عائلاتهم، ما يؤدي إلى زيادة عدد الرحلات الإضافية التي تسيّرها شركات الطيران وارتفاع عدد المسافرين خلال تلك الفترة.

تطعيمات

من جانبها، أكدت منطقة رأس الخيمة الطبية، تقديم خدمات التطعيمات للحجاج خلال الفترة الماضية قبل الموعد المحدد لسفرهم وتحصينهم ضد الأمراض المستهدفة، والتي تشمل لقاح الحمى الشوكية الإلزامي، والإنفلونزا الموسمية الاختياري الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، وتطعيم المكورات الرئوية، إضافة إلى تطعيمات أخرى قد يحددها الطبيب حسب الوضع الصحي للحاج، بالإضافة لإجراء الفحوصات والاستشارات الطبية، وتوزيع كتيبات التوعية للحجاج.

إرشادات

وأوضح الدكتور محمد أحمد الشيراوي الحرمي، مدير عام حملة الشيراوي للحج والعمرة في رأس الخيمة، أن الحملة وزعت كتيبات خاصة بالنصائح الطبية للحجاج، لحمايتهم من خطر التعرض للأمراض والالتهابات وخاصة المعدية في موسم الحج، والتي تحدث معدلات مرتفعة ومتكررة، نتيجة لكثافة أعداد الحجاج في الأماكن المزدحمة.

18 نصيحة لضيوف الرحمن

1 ــ التأكد من أخذ التطعيمات واللقاحات الطبية

2 ــ زيادة اللياقة البدنية والمشي

3 ــ مراجعة طبيب الأسنان

4 ــ الاهتمام بالنظافة تفادياً للالتهابات

5 ــ الإكثار من السوائل والمشروبات الباردة

6 ــ تبليل الجسم والرأس والاطراف

7 ــ الملابس الخفيفة تناسب الأجواء الحارة

8 ــ الإكثار من الفواكه الطازجة

9 ــ تجنب التعرض للحر الشديد

10 ــ تجنب الطواف وقت الظهيرة

11 ــ تفادي الأغذية المكشوفة

12 ــ تجنب أكل اللحوم غير المطبوخة

13 ــ حمل بطاقة التشخيص الطبي

14 ــ أخذ كمية كافية من الأدوية

15 ــ لبس أحذية طبية مريحة

16 ــ مراجعة البعثات في حالات الطوارئ

17 ــ استشارة الطبيب ومراجعة المراكز الطبية

18 ــ حمل بطاقة فيها أرقام المستشفيات