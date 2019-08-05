توفير أطقم مدرّبة وسيارات إسعاف بمطارات دبي

«إسعاف دبي» توزّع الهدايا للحجاج | من المصدر

Ⅶ دبي - البيان

وزعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف هدايا للحجاج كما قدمت إرشادات توعية ونصائح لضيوف الرحمن، وذلك بحضور ومشاركة عيسى الغفاري المدير التنفيذي بالإنابة الذي قال إن المؤسسة وفرت خدمات متكاملة للحجاج على مدار الساعة، على غرار توفير أطقم وفرق إسعافية مدربة وسيارات إسعاف مجهزة في مطارات دبي لخدمة الحجاج والمعتمرين.

وانتهز الغفاري هذه الفرصة ليهنئ جميع حجاج الدولة المتوجهين للأراضي المقدسة، وتمنى لهم حجاً مبروراً وعوداً حميداً، مشيراً إلى استعداد المؤسسة للتعامل مع الحالات المرضية لكل الحجاج خاصة كبار السن ومرضى السكري والقلب والكلى والرئة وغيرها من الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن فريق المسعفين ينتشر في أنحاء المطار ومرافقه الحيوية، وفق خطة متكاملة، تضمن توفير الخدمات الإسعافية في صالات الوصول والمغادرة والمناطق التي تشهد كثافة في أعداد المسافرين، مما يمكّن من الوصول للمرضى والحالات الطارئة في زمن قياسي حسب مؤشرات الأداء المعتمدة.

وقال الغفاري إن المؤسسة تحرص سنوياً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والمشاركين من الدوائر والقطاع الخاص على المشاركة ودعم البعثة الرسمية للحج، وإن جهود فريق عمل المؤسسة من المسعفين والمسعفات ساهمت في إنقاذ حياة المسافرين الذين تعرضوا لأزمات طارئة وتعزيز سمعة مطارات دبي على الساحة الدولية، لافتاً إلى أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تقدم خدماتها من خلال (170) موظفاً من مختلف التخصصات و(16) نقطة إسعافية تعمل على مدار الساعة موزعة في المناطق الرئيسية في جميع مباني المطار (6) سيارات إسعافية و(9) جولف مجهزة و(2) سيجوي و(2) دراجة كهربائية.

توعية أمنية

من جان آخر ترأس بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، الاجتماع التوجيهي لبعثة الحج على نفقة القوة للعام 1440 هجري، وذلك في نادي الضباط بمنطقة القرهود، بحضور حيدر الكيلاني المدير التنفيذي لمجموعة النفرة والبوشي للحج والعمرة، الجهة التي تعاقدت معها شرطة دبي لنقل حجاجها هذا الموسم.

ووجّه الفلاسي أفراد بعثة الحج على نفقة شرطة دبي ضمن فوجها العشرين والمكون من 54 موظفاً مع عائلاتهم، بالاستعداد النفسي والمعنوي لأداء فريضة الحج، ودعاهم إلى الالتزام بالنظم والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة بشؤون بعثة الحج الرسمية للدولة والفريق الإداري للحملة. كما حثهم على الالتزام بالتعليمات في جانب المملكة العربية السعودية من أجل سلاسة الإجراءات، والتعاون مع المشرفين والرجوع إليهم في حال وجود أي أمر مهم، وأن يكونوا خير ممثلين للقيادة العامة لشرطة دبي خلال أداء مناسك الحج، وأن يتحلوا بالصبر خلال أداء المناسك والتعرض لمشاق أداء الفريضة.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي موظفيها اهتماماً بالغاً خاصة في الجوانب الدينية والمعنوية، لذلك حرصت على إطلاق بعثات الحج لهم على مدار السنوات الماضية، منوهاً في الوقت ذاته إلى توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بالعمل الدائم على إسعاد الموظفين، وتوجيهاته بالاهتمام بأفراد بعثة الحج وتوفير كافة سبل الراحة لهم ليؤدوا المناسك. كما حث بطي الفلاسي أفراد بعثة حج شرطة دبي على أن يقرؤوا ويثقفوا أنفسهم حول كل ما يتعلق بأداء مناسك الحج، من أجل زيادة الوعي لديهم ومعرفتهم المُسبقة بكافة الخطوات والإجراءات المتبعة.