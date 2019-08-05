خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون ترامب في ضحايا حادثتي تكساس وأوهايو

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس الأمريكي وأسر الضحايا في حادثتي إطلاق النار في ولايتي تكساس وأوهايو واللتين أسفرتا عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.