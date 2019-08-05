بلدية دبي تحتفي بخريجيها المبتعثين ضمن «مبادرة واعدون»

المصدر: دبي - البيان

احتفلت بلدية دبي بتكريم الدفعة الأولى من خريجيها المواطنين والمبتعثين ضمن «مبادرة واعدون»، والتي تهدف من خلالها الدائرة إلى تدريب الخريجين الجدد في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، لإكسابهم المعرفة العملية التي تؤهلهم لمواكبة أفضل الممارسات في مجال التخصص قبل انضمامهم إلى الدائرة، بحضور المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي وعدد من المسؤولين بالدائرة.

وقالت عائشة أحمد الحمادي، مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي: «نؤمن في البلدية بأهمية صقل مهارات الكوادر الوطنية وتوظيفها بالشكل المثالي لإثراء مجالات العمل المتنوعة، وذلك من خلال الاستفادة من مخزونهم المعرفي المُكتسب خلال انتسابهم بالمبادرة، وتطبيقها بالصورة المثلى في مجالات عملهم التخصصية في قطاعات الدائرة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على شتى المشاريع بالبلدية والتي تركز على الطاقات الشبابية، تجسيداً من الدائرة لرؤية القيادة الرشيدة نحو تأهيل وتدريب الخريجين الشباب في الدولة».

وأضافت: «نسعى في بلدية دبي إلى تأسيس الموظفين الجدد وتطوير مهاراتهم من خلال الابتعاث، مما يمكنهم من الاطلاع على أحدث ما توصل إليه العالم في شتى المجالات، بالإضافة إلى تعاون الدائرة مع القطاع الخاص لتحقيق تلك الأهداف، فضلاً عن مساهمة ذلك في تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والعلوم في مجالات العمل المشتركة، وتجسيد حرص الدائرة على الاستثمار في برامج دعم وتدريب وتأهيل مواطني الدولة».

وتعد مبادرة واعدون من أبرز البرامج التدريبية التطويرية التي تقوم بها بلدية دبي لتدريب وتزويد الخريجين من مبتعثي الدائرة بالمهارات الأساسية التي تنسجم مع اختصاصات ومتطلبات عملهم المستقبلي في البلدية.

وتأتي المبادرة بالتعاون مع مجموعة من الشركات والمؤسسات الخاصة والتنسيق معها لتدريب الموظفين (الخريجين بعد عملية الابتعاث) في مجالات العمل التي تتلاءم مع تخصصات البلدية، ويتم تدريبهم على مهام وأنشطة ترتبط بمهام عملهم ببلدية دبي، وتشمل تلك الشركات كلاً من شركة ابيلا، وشركة خطيب وعلمي، وأرابتك القابضة، وشركة يونيمكس، والكبير للمنتجات الغذائية، وترتبط تخصصات الخريجين بمهام مختلف إدارات الدائرة مثل إدارة تراخيص البناء وإدارة رقابة البناء وإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي وإدارة المشاريع العامة وإدارة سلامة الغذاء.