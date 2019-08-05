قمة الاقتصاد الأخضر 2019 تستعرض إنجازات دبي في الاستدامة

المصدر: دبي- البيان

تنطلق القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دورتها الـ6 هذا العام تحت شعار «تقنيات مبتكرة لاقتصاد مستدام»، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال يومي 20 و21 أكتوبر المقبل بمركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، وذلك بالتزامن مع إقامة الدورة الـ 21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، والدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية، وفعاليات «الأسبوع الأخضر» في دورته الـ 6.

وتناقش القمة 3 محاور هامة، بما في ذلك التعاون الدولي في مجال الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون والشراكات الدولية في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الإنجازات العالمية لدبي في الاستدامة. وقد حققت دبي إنجازاً بانخفاض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الإمارة بنسبة كبيرة لتصل إلى نحو 19% بحلول نهاية عام 2018، أي قبل عامين من الموعد المستهدف في استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية 2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021.

تنمية

وتنعقد فعاليات القمة في دبي تعزيزاً لمساعي الإمارة لكي تصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، حيث حققت دبي العديد من الخطوات الملموسة في هذا الصدد من أبرزها تحقيق سبق عالمي تمثل بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي «LEED»، بحسب تصنيف المدن العالمية من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة المرموقة.

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق التنمية المستدامة على كل الصعد، بما في ذلك رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، وخطة دبي 2021، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050».

وأكد الطاير: «يمثل الانخفاض الكبير في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دبي أحدث إنجازاتنا الملموسة في جهودنا، للانتقال إلى نموذج عالمي رائد للاقتصاد الأخضر يشمل كل القطاعات الحيوية في الإمارة. وسوف نلقي الضوء على هذا الإنجاز ضمن فعاليات القمة المقبلة لتشجيع كل الأطراف المعنية، ودفعهم للعمل على تكثيف جهودهم من أجل المضي قدماً ومواصلة المسيرة الناجحة لتحقيق نمو أخضر مستدام على كل الصعد».

إعلان دبي

يتماشى إعلان دبي مع رؤية دبي طويلة الأجل والرامية إلى تحويل الإمارة إلى «عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر»، وشهد إعلان دبي لعام 2018 بعضاً من توصيات المشاركين تتمثل في تشجيع الاستثمارات الخضراء في مشاريع المدن الذكية القابلة للتمويل، والعمل على تعزيز المبادرات الخضراء.