«دبي الطبية» تستقبل تراخيص الخريجين الجدد بالتمريض والمهن الصحية المساندة

المصدر: دبي- وام

أعلن القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية عن قبول تراخيص ممارسة المهنة لحديثي التخرج في تخصصات التمريض، والمهن الصحية المساندة، بمن فيهم المختصون بالتغذية وصحة الأسنان وغيرهم، الذين تخرجوا في الكليات والجامعات الطبية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من المبادرات، التي تهدف إلى جذب المواهب الشابة من المتخصصين في الرعاية الصحية للعمل ضمن أسرة الكفاءات الطبية في مدينة دبي الطبية ودفع عجلة التوطين في القطاع الصحي، إلى جانب بناء القدرات في المجالات الحيوية مثل التمريض والمهن الأخرى.

وإضافة إلى قبول تراخيص الخريجين الجدد في مجالات التمريض والمهن الصحية المساعدة من الكليات والجامعات الطبية المعتمدة من وزارة التعليم العالي في دولة الإمارات سيتم أيضاً قبول طلبات حديثي التخرج من المتخصصين في الطب التكميلي والبديل دون الخضوع للشروط السابقة المتمثلة في الخبرة السريرية، التي تتراوح من عام إلى عامين حسب التخصص، وذلك وفقاً للائحة الإرشادات الجديدة.

دعم

وقال الدكتور رمضان البلوشي رئيس القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية: إنه تماشياً مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات لدعم المواهب المحلية لدفع عجلة النمو عبر مختلف القطاعات ستساعد اللائحة الجديدة في تعزيز الكفاءات الطبية المحلية، من خلال تزويدهم بفرص جادة ومسؤولة لتطوير مهاراتهم ومعارفهم للعمل في المنشآت الطبية الرائدة في مدينة دبي الطبية، كما سيساعد هذا القرار على تعزيز تجربة المرضى، حيث تتميز الكفاءات المحلية العاملة بمعرفتها باحتياجات الرعاية الصحية الخاصة بالمنطقة وفهم ثقافتها.

وتتوافق الإرشادات الجديدة مع لوائح الجهات الصحية الأخرى في الدولة، حيث كان الإعفاء من شرط الخبرة سابقاً محصوراً بالأطباء وأطباء الأسنان العامين.