«القلب الكبير» توسع مبادرة «درهم» لتشمل شبكة «دو»

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين في جميع أنحاء العالم، عن توسيع جهود مبادرتها «درهم القلب الكبير» التي بدأتها بالتعاون مع شركة «اتصالات» بهدف توفير إمكانية التبرع بدرهم أو خمسة دراهم يومياً عبر رسائل نصية، حيث شملت المبادرة مستخدمي شبكة «دو» للاتصالات.

وتتيح المبادرة للراغبين بالتبرّع إمكانية إرسال رسالة نصيّة تتضمن كلمة «الإنسانية» على الرقم 1105 ليتم بموجبها استقطاع درهم واحد يومياً بشكل تلقائي بقيمة اشتراك سنوية تبلغ 365 درهماً، فيما يمكن التبرع بـ5 دراهم يومية من خلال إرسال كلمة «سند» للرقم 1106 ليتم الاشتراك ولمرة واحدة بمبلغ 1825 درهماً في السنة، حيث يتم استقطاع 5 دراهم يومياً بشكل تلقائي.

وتأتي هذه الشراكة استكمالاً للتعاون الذي أطلقته المؤسسة العام الماضي مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، حيث تتيح مبادرة «درهم القلب الكبير» لمشتركي «اتصالات» في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة المساهمة في توفير الدعم المالي لمئات الآلاف من المحتاجين واللاجئين حول العالم من خلال التبرع على مدار عام كامل بمبلغ درهم يومي عبر إرسال كلمة «الإنسانية»، أو خمسة دراهم يوميّة عبر إرسال كلمة «سند» إلى الرقم 1110.

وتعمل مؤسسة القلب الكبير التي تأسست في عام 2015، على حماية الفقراء والمستضعفين والمحتاجين، وتمكينهم، بهدف توفير سبل العيش الكريم، من خلال جملة من المبادرات والحملات المختلفة التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي وعلى الرغم من أن جهود المؤسسة تركز على العالم العربي بشكل أساسي، إلا أنها تقدّم الدعم إلى المناطق المتضررة في جميع أنحاء العالم.