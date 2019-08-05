المخترع الإماراتي أحمد مجان ضيف شرف تحدي معرض بريطانيا العالمي

المصدر: لندن-البيان

وجهت جمعية المخترعين البريطانية، الدعوة للمخترع الإماراتي أحمد عبد الله مجؔان، ليكون ضيف شرف النسخة الجديدة لتحدي معرض بريطانيا العالمي للاختراع والتجارة (ITE)، خلال الفترة من 29 إلى 30 أغسطس القادم، والذي سيقام في أوليمبيا كينسينغتون في مدينة لندن، بمشاركة عشرين دولة، وبإشراف المنظمة الدولية للمخترعين - ويبا (WIIPA).

وذلك للمشاركة في جوائز العام للاختراع، وحضور المعرض، وتقديم اختراعاته، تقديراً لجهوده واختراعاته المتواصلة منذ سنوات، وإسهاماته العديدة في عالم الاختراع والابتكار والإبداع والتكنولوجيا والحلول الذكية.

وتقوم لجنة مكونة من مجموعة من المحكمين والخبراء، بوضع وتحديد فوائد الاختراعات المقدمة من النواحي الاجتماعية والبيئية للبشرية، والأصالة، والإبداع.

ويتضمن الحفل الختامي للمعرض، إعلان الفائزين في التصفيات النهائية الكبرى للمتقدمين للجوائز لفئتي الجوائز البريطانية والجوائز الدولية، وسيتم منح الذهبية والفضية والميداليات البرونزية، لأولئك الذين قد وصلت إلى الدرجة والمعايير المطلوبة، وسيتم تقديم جوائز أخرى من قبل عدد من المشاركين الدوليين.