«مساندة» تعزز الشفافية في طرح المناقصات لمقاولي الباطن

المصدر: أبوظبي- وام

دشنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، منصة إلكترونية جديدة، تختص بتقديم الخدمات الإلكترونية لمنسوبي قطاع المقاولات ومقاولي البناء الرئيسين، ساعية إلى تسهيل وتيسير طرح المناقصات الخاصة بأعمال مقاولات الباطن، إلى جانب تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين المقاولين، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة في طرح وترسية المناقصات، وضمان الجودة في تنفيذ المشروعات.وتوفر المنصة الجديدة معلومات تفصيلية وشاملة لجميع مقاولي الباطن والموردين، عن المشاريع التي تم ترسيتها، ومعلومات عن نطاق الأعمال والمواد المطلوبة لكل مشروع، والتي قد تسترعي انتباههم، حيث ستُمكن المنصة مقاولي الباطن من التواصل مع المقاولين الرئيسين، لإبداء الرغبة في المشاركة في تنفيذ هذه الأعمال، أو توفير المواد حسب المواصفات المعتمدة.