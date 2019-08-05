اختبار التجارب الدولية المشاركة في مسابقة تحدي دبي للتنقل ذاتي القيادة

المصدر: دبي- البيان

قام وفد من هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجولة تفقدية، اطلع خلالها على تجارب عدد من الجامعات والشركات الناشئة بمدينة تايبيه بتايوان، ومدينة سيدني في أستراليا، المشاركة في مسابقة «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة» بالفئة الثانية «الشركات الناشئة»، والفئة الثالثة «الجامعات العالمية»، وذلك وفق اختيارها ضمن القائمة المختصرة للتقييم الميداني والنظري.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة ورئيس لجنة تحدي دبي للتنقل ذاتي القيادة: «تم زيارة جامعات سيدني للتكنولوجيا، إلى جانب الشركات الناشئة «أي أوتو»، والهدف من هذه الزيارات هو تقييم تجاربها في ناحية كيفية استخدام المركبات ذاتية القيادة في التغلب على تحديات الميل الأول والأخير، بمعنى قدرتها على الوصول إلى الشوارع الداخلية في مواقع عدة منها المجمعات السكنية وأماكن الترفيه ومدى توفر اشتراطات الأمن والسلامة، وتضمنت الزيارة أيضاً تجربة هذه المركبات في أجواء مناخية مثل الضباب والمطر».

وأضاف: «المسابقة كان تم إطلاقها من قِبل المدير العام ورئيس مجلس المديرين خلال مشاركته في مؤتمر «لوس أنجلوس كوموشن» بالولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2017، بالتعاون مع جامعة خليفة ومنظمة نيو سيتيز العالمية، والموعد المحدد للإعلان عن الفائزين في هذه المسابقة العالمية، بعد أن تم تحديد المرشحين النهائيين، هو 15 أكتوبر المقبل، وإجمالي جوائزها يتجاوز 5 ملايين دولار، موضحاً أن المسابقة تُعد أكبر منصة عالمية للشركات ومراكز الأبحاث والتطوير لتنفيذ هذه التقنية في شوارع دبي».