«الموارد البشرية والتوطين» تطلق «وجهني» للتدريب الصيفي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين البرنامج الوطني للتدريب الميداني والعمل الصيفي «وجهني»، الذي يأتي ضمن مبادرة «توطين 360» وهي إحدى المبادرات، التي تطبقها الوزارة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والجامعات لتوعية الشباب والطلبة المواطنين والمواطنات بأهمية العمل في القطاع الخاص، وإبراز المزايا التي يوفرها وإرشادهم مهنياً، وتمكينهم وصولاً إلى توظيفهم في هذا القطاع.

ويتيح البرنامج للطلبة الاطلاع على فرص التدريب الميداني والعمل الصيفي التي يطرحها القطاع الخاص، وذلك من خلال التطبيق الذكي «وجهني»، الذي طورته وزارة الموارد البشرية والتوطين بما يتيح للمستخدمين التعامل معه وفقاً لخطوات تتميز بالسهولة والسرعة وذلك في متجري أندرويد وأبل ستور، ويأتي برنامج «وجهني» في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تمكين الموارد البشرية الوطنية، وتعزيز مشاركتها في القطاع الخاص، يرتكز على تطبيق ذكي يدير عمليات تسجيل فرص التدريب الميداني والصيفي لدى القطاع الخاص، وآلية البحث وإيجاد فرص التدريب من قبل الطلبة. ويعد تطبيق «وجهني» حلقة تواصل نوعية بين الطلبة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الخاصة، بما يساعد الطلبة في الحصول على فرص التدريب والعمل الصيفي المناسبة والملائمة لكل مواطن ومواطنة.

استفادة

وتستطيع منشآت القطاع الخاص المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين والمناطق الحرة الاستفادة من البرنامج لجذب شريحة أكبر من الطلبة للتقديم على الفرص المتاحة من خلال أربع خطوات، حيث تتمثل الخطوة الأولى في تحديد الشخص المخول بالتنسيق مع الوزارة وتسجيل الفرص، وتحميل التطبيق على الهاتف الذكي، ومن ثم تسجيل بيانات الشخص المخول، في حين تتضمن الخطوة الثانية الدخول إلى التطبيق وتسجيل الشركة من خلال إدراج بياناتها من قائمة الإعدادات (باستطاعة المنشآت الكبرى تسجيل أكثر من شركة تتبع لها وتحديد أكثر من شخص للمتابعة).

أما الخطوة الثالثة فتتم من خلال لوحة العمل الرئيسية وباستطاعة المستخدم إدراج الفرص باتباع الخطوات المعروضة في التطبيق، في حين تتضمن الخطوة الرابعة الاطلاع على بيانات الطلبة المقدمين والتواصل المباشر معهم، ولدعم جهود الشركات في مرحلة إجراء المقابلات ستوفر الوزارة مراكز التوطين لتسهيل التواصل إن لزم الأمر.

وظائف

بإمكان الطلبة الاستفادة من فرص التدريب والوظائف الصيفية والتقديم عليها بشكل مباشر من خلال التطبيق وفقاً لخطوات عدة تشمل تحميل التطبيق على الهاتف الذكي، وتسجيل البيانات الشخصية، ومن ثم الاطلاع على الفرص المتاحة والتقديم عليها ومتابعة الفرص وإجراء المقابلات.