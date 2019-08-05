طقس الإمارات من الاثنين إلى الجمعة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا رطبا صباحا على السواحل وغائما جزئيا إلى صحو بوجه عام مع احتمال تكون بعض السحب الركامية.

وذكر المركز - في بيان حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الاثنين إلى الجمعة - أن الطقس اليوم سيكون رطبا ويحتمل تشكل ضباب خفيف صباحا خاصة شمالا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة غربا وتكون مثيرة للغبار ظهرا على بعض المناطق الداخلية وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس غداً "الثلاثاء" رطبا على السواحل صباحا يصبح غائما جزئيا إلى صحو بوجه عام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار ظهرا على بعض المناطق الداخلية، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما طقس "الأربعاء"، فسيكون رطبا على السواحل صباحا يصبح صحوا بوجه عام وغائما جزئيا على بعض المناطق، والرياح : جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار ظهرا على بعض المناطق الداخلية، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس "الخميس" صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا على بعض المناطق وتظهر بعض السحب على الجبال شرقا بعد الظهر، والرياح شرقية على الساحل الشرقي وغربية إلى شمالية غربية على أغلب مناطق الدولة خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار خاصة غربا، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحيانا غربا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويكون طقس "الجمعة" رطبا مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية، يصبح غائم جزئيا ومغبرا على بعض المناطق ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.