شرطة دبي تناقش مشاريعها وخططها المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي اجتماعه الدوري برئاسة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي في شركة أمازون، بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واللواء المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات، ورونالدو مشحور نائب رئيس أمازون عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة. وناقش المجتمعون تنفيذ قرارات مجلس القيادات التنفيذية للاجتماع السابق، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ومن ضمنها دورة فحص الطائرات من دون طيار، وتقرير مشاركة إدارة الخيّالة في مهرجان ويندسور الملكي للفروسية، ونبذة عن تحدي الأفكار، والمشاريع التحسينية لإدارة الإعلام الأمني، وتوصيات ملتقى حماية الدولي الرابع عشر، ونتائج برامج ترشيد النفقات للعام الماضي، ووسام الشيخ حمدان للمدارس التعليمية الرياضية، ومؤشر السعادة في مراكز الخدمة، إضافة إلى مخرجات مسابقات هاكاثون شرطة دبي.

أبرز المشاريع

وقال اللواء عبدالله خليفة المري إن مجلس القيادات التنفيذية يعقد اجتماعه بشكل دوري بهدف مناقشة أبرز المشاريع والخطط والبرامج التي تنفذها الإدارات العامة، ومدى تطبيقها لمؤشر القيادة العليا، لافتاً إلى حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطوير خدماتها ومشاريعها بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، معرباً عن شكره لشركة أمازون على استضافتهم لاجتماع مجلس القيادات التنفيذية.

من جانبه، قال رونالدو مشحور نائب رئيس أمازون عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «تشرفنا بزيارة اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والوفد المرافق له، لمقر شركة «أمازون»، نحن فخورون باختيار شرطة دبي شركة أمازون لعقد أول جلسة لهم في شركة خاصة، لاسيما مع إتاحة الفرصة لنا للتواصل مع كبار المسؤولين في شرطة دبي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال الأعمال.. ولا يسعنا التعبير عن مدى امتناننا للدعم المتواصل الذي نلقاه من قيادات إمارة دبي، ما كان له دور محوري في نجاح مسيرة «سوق.كوم» في المنطقة وإطلاق أمازون في الإمارات».

وسلط رونالدو مشحور خلال الجلسة مع وفد شرطة دبي الضوء على موضوعات متنوعة، شملت ريادة الأعمال والابتكار في قطاع التجارة الإلكترونية، إضافة إلى أهمية مرونة بيئة الأعمال ودورها في نجاح الشركات، وضرورة مثابرة الشركات الناشئة على مواكبة أحدث التوجهات التي تؤثر على نموها.

وفي ختام الاجتماع، أهدى القائد العام لشرطة دبي درعاً تذكارية إلى رونالدو مشحور، تقديراً للتعاون بين الجانبين.