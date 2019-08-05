«أمن مواصلات دبي» تنظم حملة للتبرع بالدم

المصدر: دبي- البيان

نظمت إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وبالتزامن مع عام التسامح 2019.

وقال العقيد عبيد سعيد الحثبور، إن حملة التبرع بالدم ترسخ مبدأ التطوع وتؤكد أهمية التكافل الاجتماعي، وهو واجب وطني يحمل في طياته معاني سامية ويعزز من ترابط أفراد المجتمع، وندعو دائماً الجميع للتبرع بدمائهم والمساهمة في إنقاذ المرضى والمصابين.

وأضاف العقيد الحثبور أن الحملة تعكس جوهر عقيدتنا وركيزة جهودنا المضنية لعمل الخير وترسيخه في نفوس الجميع، مؤكداً أن مشاركة الموظفين ومسارعتهم للتبرع بالدم تأكيد على صفات العطاء والخير، التي جُبلنا عليها في مجتمع الإمارات.