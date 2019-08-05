ديوان المحاسبة والأمم المتحدة يعززان مكافحة الفساد

المصدر: أبوظبي - وام

وقع ديوان المحاسبة كرئيس لمنظمة الانتوساي مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا المكلف بأعمال الأمانة العامة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقال الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس منظمة الانتوساي: إن توقيع هذه المذكرة يأتي تتويجاً للجهود التي تقودها دولة الإمارات الرامية إلى التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الفساد ومناهضة كافة أشكاله.

وأضاف: إن توقيع هذه المذكرة يتوقع أن يفضي إلى مزيد من التعاون بين مجتمع الأجهزة الرقابية والهيئات المسؤولة عن مكافحة الفساد وذلك في مجال مكافحة الفساد في مؤسسات القطاع العام، الأمر الذي سيسهم في رفع مستوى كفاءة وفعالية آليات تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال الاستفادة من أساليب الرقابة المالية التي تستخدمها الأجهزة الرقابية في الرقابة على مختلف نشاطات القطاع الحكومي فيما يتعلق بإدارة واستخدام الأموال العامة.

وأوضح بأن تنفيذ بنود هذه المذكرة سيؤسس إلى مزيد من التعاون بين الأجهزة الرقابية والجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد وذلك في مجال تبادل المعلومات والتدريب الفني والتعاون الدولي على المستوى الإقليمي والثنائي، وبما يعزز ممارسات منع الفساد وملاحقة مرتكبيه وتطوير أساليب كشفه ووضع التدابير الكفيلة بالحد منه تجنباً للأضرار الجسيمة والعواقب الوخيمة الناتجة عنه.