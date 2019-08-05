«مدني الظفرة» ينفذ تمريناً لرفع الجاهزية

المصدر: الظفرة - البيان

نفّذت إدارة الدفاع المدني في منطقة الظفرة تمريناً لرفع الجاهزية بالتعاون مع بلدية منطقة الظفرة. وأشادت إدارة الدفاع المدني بالظفرة بجهود مركز دفاع مدني مدينة زايد ولجنة التقييم وتعاون جميع الجهات والشركاء الاستراتيجيين في إنجاح التمرين.

وقدّمت الشكر لبلدية منطقة الظفرة ممثلة بقسم المستودعات لإتاحة الفرصة في تنفيذ التمرين مؤكدة أهميته في رفع جاهزية مراكز الدفاع المدني خلال فترة الصيف وقياس معدل سرعة الاستجابة وتعزيز الأمن والسلامة والاستفادة من فرص التحسين وصولاً إلى أعلى المستويات في تدريب وتأهيل الكادر البشري. وشارك في التمرين مديرية شرطة منطقة الظفرة ممثلة بإداراتها وأقسامها بالإضافة إلى قسم الطوارئ والسلامة العامة وذلك ضمن فعاليات (صيف الظفرة).