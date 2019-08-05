مسافر يغيّر مقعده من «السياحية» إلى درجة الأعمال بالقوة

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أقدم مسافر على متن إحدى رحلات الطيران القادمة من ولاية لوس أنجلوس الأمريكية إلى مدينة دبي على تغيير مكان مقعده من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال، في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المعمول بها لدى شركات الطيران، حيث تجاهل تعليمات طاقم الطائرة بدعوته للعودة إلى مكانه المخصص، بل واعتدى لفظياً على مضيفة، وتحرش بأخرى، وهددها بالطرد من العمل.

وتجنباً لإزعاج المسافرين تم تركه في مكانه، وإبلاغ شرطة دبي، التي ألقت القبض عليه فور وصوله إلى المطار، وأحالته للنيابة العامة في دبي، والتي وجهت إليه 7 تهم، اثنتان منها تهديد المضيفتين، واثنتان بالتعدي عليهما، وتهمة سب، وأخرى تتعلق بإتلاف بطاقة تعريفية كانت ترتديها إحدى المضيفات، إذ قام بالضغط عليها بقوة وإتلافها، إضافة إلى تهمة التحرش بجسدها.

ووفقاً لإفادة مضيفة الطيران، التي قدمتها للنيابة العامة أنها توجهت للرجل بعد تغير مكان مقعده من الدرجة السياحية إلى رجال الأعمال، فطلبت منه العودة إلى مقعده الأصلي بكل لباقة، ولكنه تعنت ورفض طلبها، وطلب منها أن تدير وجهها عنه هي وطاقم الطائرة.

وأوضحت أنها تواصلت مع كابتن الطائرة، الذي بدوره كرر الطلب نفسه على المسافر إلا أنه رفض الأمر، وبدأ في التلفظ على المضيفة بألفاظ نابية وخادشه للحياء، ما اضطر طاقم الطائرة لتركه حتى الوصول إلى دبي، وأخذ الإجراءات القانونية تجاهه رغبة في الحفاظ على الهدوء في الطائرة.

وأشارت المضيفة إلى أن المسافر نادى عليها أكثر من مرة بعد ما تركته، فلم تتجاوب معه تجنباً لأسلوبه المتعنت، وحينما شاهدها تتجاهله ترك مقعده وتوجه إليها، وقام بثني ذراعها بقوة، وتحرش بجسدها، كما هدد زميلتها، التي حاولت إنقاذ زميلتها بالفصل عن العمل، وسبها بعبارات خادشه للحياء العام.