تمرين لرفع كفاءة القطاع الصحي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نفذت دائرة الصحة بأبوظبي تمرين استجابة بحضور ومشاركة القيادة العامة لشرطة أبوظبي، شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الاستجابة الطبية للقطاع الصحي في إمارة أبوظبي وضمان جاهزيته للتعامل مع حالات الأوبئة والأمراض السارية التي تشكل خطورة على الصحة العامة.

ويأتي التمرين كجزء من خطة التدريب السنوية والمستدامة التي تتبناها الدائرة على مدار العام استناداً على الخطة المشتركة للقطاع الصحي لإمارة أبوظبي في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث والتي تتعامل مع حالات الأوبئة والأمراض السارية.

وسلطت فرضيات التمرين الضوء على دور المستشفيات المحوري في عملية نقل المرضى وضمان التزامهم بالإجراءات المتبعة والمعتمدة لنقلهم بشكل آمن وإبراز دور فريق التقصي الوبائي في التعامل مع حالات الأوبئة والأمراض السارية وضمان عدم تفشيها، إضافة إلى التأكيد على إجراءات دائرة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني في التعامل مع حالات الوفيات الناجمة عن ذلك.

وقال مطر سعيد النعيمي، مدير دائرة الطوارئ والأزمات بدائرة الصحة: «تماشياً مع خطة دائرة الصحة أبوظبي الاستراتيجية الهادفة لتطوير واستدامة خدمات القطاع الصحي في جميع الحالات كأحد القطاعات الحيوية بالإمارة، وباعتبار الجاهزية في حالات الطوارئ من أهم أولويات الدائرة، ضمان رفع مستوى استعداد القطاع الصحي لمواجهة تفشي الأوبئة ».