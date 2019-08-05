مستشفى عجمان التخصّصي يستقبل 45 ألف مراجع خلال 6 أشهر

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

استقبل مستشفى عجمان التخصصي التابع لحكومة عجمان 45.022 مراجعاً، خلال النصف الأول من العام الحالي وقدمت إليهم الخدمات العلاجية المتنوعة، كما نفذ المستشفى العديد من المبادرات المجتمعية الرامية إلى نشر التثقيف الصحي بين أفراد المجتمع، وبدء العمل في عيادة مرضى الكلى وتوفير أجهزة حديثة لمرضى الغسيل الكلوي، إضافة إلى تعيين أطباء جدد ضمن خطة تطوير الخدمات العلاجية بالمستشفى.

وقال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية ورئيس مجلس أمناء مستشفى عجمان التخصصي: توفر حكومة عجمان دعماً كبيراً من أجل تطوير خدمات مستشفى عجمان التخصصي لمواكبة الكثافة السكانية التي تشهدها الإمارة، مشيراً إلى أنه تم بدء العمل في المركز الجديد لغسل الكلى، وتم تعيين أربعة أطباء جدد، بهدف التوسع في الخدمات العلاجية والعمل على تقليل ساعات انتظار المرضى في العيادات، وأن الأطباء الجدد يعملون في الجراحة العامة، الأشعة، الأسنان، وأمراض الكلى.

وأشار الشامسي إلى أن المستشفى شرع في تنفيذ خطة تطوير بهدف توسع خدمات العلاج الطبيعي وتطوير المختبر بتوفير أجهزة طبية حديثة للفحوصات المخبرية، إضافة إلى تطوير قسم الأشعة وتوفير جهاز التصوير عن طريق الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية.

تعزيز الصحة العامة

كما نفذ المستشفى خلال النصف الأول من العام الحالي عدداً من الفعاليات والمبادرة المجتمعية التي ترمي إلى تعزيز الصحة العامة بين أفراد المجتمع وتقديم خدمات علاجية وإرشادية مجانية لشرائح مختلفة من أفراد المجتمع، وشملت حــــملة طبية، بالتعاون مع وزارة الداخلية لفحص العمالة وتقديم العلاج، وذلك بهدف تأكيد دور المستشفى في المساهمة في العمل الإنساني، كما نظم المستشفى مبادرة ابتكر للصحة، وذلك لتطوير الخدمات العلاجية للمرضى، إضافة إلى المشاركة في حملة القافلة الوردية للتثقيف بمرض سرطان الثدي وتنظيم مبادرة وقاية وتعايش بالتعاون مع جمعية مرضى السكري، بهدف نشر الوعي الصحي وإرشاد المرضي بطرق الغذاء السليم والتعايش مع مرض السكري دون حدوث آثار جانبية.