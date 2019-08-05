وزارة تنمية المجتمع توفّر مادة علمية معتمدة لتأهيل المقبلين على الزواج

المصدر: دبي- البيان

استهدف برنامج «إعداد» التثقيفي والتوعوي، الذي تقدمه وزارة تنمية المجتمع من خلال اختصاصيين أسريين، للشباب والفتيات المواطنين المقبلين على الزواج أو الأزواج الجدد، 2538 شخصاً استفادوا من 14 دورة تم تنظيمها على مستوى إمارات الدولة، وذلك بحسب إحصائية النصف الأول للعام الجاري 2019. وكشفت وحيدة خليل مديرة إدارة منح الزواج في وزارة تنمية المجتمع عن مبادرة الوزارة لتطوير المادة العلمية المقدّمة ضمن برنامج «إعداد»، والتي تم اعتمادها مؤخراً لمحاضري البرنامج، من أجل تقنين الفائدة وتعميمها بشكل أفضل.

وقالت وحيدة خليل: إن أهداف برنامج إعداد واضحة ومحددة، حيث تتضمن زيادة الوعي بمفهوم الزواج وتطوير سلوك المقبلين على الزواج لتجاوز بعض التحديات وتعزيز أنماط الحياة الإيجابية، مضيفة أن البرنامج يركز على جميع الفئات من الإناث والذكور سواء من المقبلين على الزواج أو المتقدمين لمنحة الزواج في الوزارة.

وأشارت إلى أن المهمة الرئيسية للبرنامج تأهيل المقبلين على الزواج لضمان تكوين أسر إماراتية متآلفة ومتماسكة، وبالتالي إعداد أجيال قادمة واعية، تدرك مكتسبات الوطن وما حققته القيادة الرشيدة، وتحافظ على المنجزات في مسيرة التطوير والتنمية المستمرة في ظل رؤية تنموية مستدامة، لافتة إلى أهمية ودور برامج التوعية الأسرية في الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع عموماً، ودعم وتعزيز ثقة الشباب بالزواج والتشجيع عليه، إضافة إلى كونها برامج توعية مستدامة تركز على تطوير مهارات الأزواج وحفزهم على تحقيق الإيجابية والتفاهم والانسجام توافقاً مع رؤية الوزارة لترسيخ ثقة الأسر المستقرة والمتماسكة.

الجدير ذكره أن برنامج إعداد يتكوّن من 5 محاور أساسية وثابتة في جميع الدورات وهي: العلاقات الأسرية، والتوافق في الحياة الزوجية، والتخطيط المالي، وشراكة الزوجين في تربية الأبناء وتعزيز المواطنة، والتحديات الأسرية.

ويعد برنامج «إعداد» دورة تدريبية متكاملة تغطي جوانب الحياة المختلفة: دينية، نفسية، اجتماعية، أسرية، واقتصادية، ويقدم بواقع 3 ساعات للدورة الواحدة، حيث يتم عرض وسائل التغيير الإيجابي والإصلاحي للآباء والأزواج، مع إمكانية تطبيقها والانتفاع بها، ومحاولة فك العقد والتحديات، التي يعاني منها الأزواج، عن طريق محاضرين ومرشدين اجتماعيين متخصصين في التوعية الأسرية. ويستهدف البرنامج تأهيل المقبلين على الزواج من المستفيدين وغير المستفيدين من منحة الزواج، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسرة آمنة ومستقرة، فهو إلزامي للمتقدمين للحصول على منحة الزواج وزوجاتهم، ومتاح لجميع أفراد المجتمع لزيادة الوعي بمفهوم تكوين الأسرة الإماراتية المستقرة والمتماسكة.

وتنفذ دورات برنامج إعداد وفق خطة سنوية معتمدة تشمل جميع إمارات الدولة في فترات صباحية ومسائية خلال أيام الأسبوع.