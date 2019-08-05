مؤسسة الأوقاف تنجز أولى مراحل مشروع الامتثال لمعايير بيانات دبي

المصدر: دبي - وام

أكدت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي «أن خطة التحول الرقمي بالمؤسسة تشهد تقدماً ملحوظاً بعدما نجحت في إنجاز متطلبات المرحلة الأولى لمشروع الامتثال لمعايير بيانات دبي، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر». جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي أول من أمس، حيث استعرض مراحل تنفيذ أعمال الربط الإلكتروني وتصحيح البيانات ومشروع تصميم القنوات الذكية وكيفية زيادة فاعليتها ورفع كفاءتها علماً أن المؤسسة أنجزت متطلبات المرحلة الأولى لمشروع الامتثال لمعايير «بيانات دبي».

وحضر الاجتماع كل من أحمد درويش القامة المهيري، والدكتور عبد العزيز محمد عبدالله الحمادي، وهدى عيسى عبدالله بوحميد، وحمدة إبراهيم محمد عبيد وعبدالله علي عبد الرزاق المدني وعلي المطوع الأمين العام للمؤسسة ونائبه خالد آل ثاني.

وأكد عيسى عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي «أن المؤسسة تولي اهتماماً خاصاً بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين بما يحقق رضاهم وسعادتهم، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الصدد وسعياً من المؤسسة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات إلكترونياً من دون الحاجة إلى تكبد المتعاملين مشقة الحضور شخصياً إلى مقرها».