مسالخ الظفرة تكمل استعداداتها للعيد

المصدر: الظفرة - وام

أكملت بلدية منطقة الظفرة استعدادات المسالخ لعيد الأضحى المبارك على مستوى مدن المنطقة الـ 6 نظراً لزيادة عدد الذبائح خلال أيام العيد من حيث الصيانة وتوفير الأطباء البيطريين والقصابين وعمال النظافة لتقديم خدمات متميزة للجمهور حفاظاً على صحة المستهلكين.

وتضم بلدية منطقة الظفرة 6 مسالخ في كل من: مدينة زايد، ومدينة ليوا، ومدينة السلع، ومدينة المرفأ، ومدينة دلما ومدينة غياثي.

وتنظم بلدية منطقة الظفرة حملة توعية حول الذبح السليم والاهتمام بصحة وسلامة عمليات الذبح بالمسالخ، حفاظاً على صحة المستهلكين، تتضمن توزيع مطبوعات حول الضوابط الصحية والشرعية للأضحية وكيفية اختيارها، وأسباب الذبح بالمسالخ وبعض النصائح وإرشادات التوعية للقصابين حول أسس الذبح. وتقدم المسالخ خدماتها صباحاً ومساءً لتلبية رغبات الجمهور نسبة لزيادة عمليات الذبح، حيث يبدأ الدوام بمسلخ مدينة زايد يوم وقفة عرفة من الـ 6.30 صباحاً وحتى الـ 10 مساءً، وفي اليوم الأول من العيد يبدأ من بعد صلاة العيد وحتى الـ 6 مساءً، وفي اليومين الثاني والثالث من 7 صباحاً وحتى 6 مساءً.

وفي مدينة ليوا من يوم وقفة عرفة وحتى ثالث أيام العيد من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 7 مساءً، وكذلك بمسلخ مدينة غياثي يبدأ الدوام يوم وقفة عرفة من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 7 مساءً، وفي يوم العيد من بعد صلاة العيد وحتى الـ 7 مساءً، وفي ثاني وثالث أيام العيد من الـ 7صباحاً وحتى الـ 7 مساءً. كما يبدأ في مدينة السلع يوم وقفة عرفة من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 8 مساءً، وفي أول أيام العيد من بعد صلاة العيد وحتى الـ 6 مساءً، وفي ثاني وثالث أيام العيد من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 6 مساءً.

وفي مدينة دلما من يوم وقفة عرفة من الـ 8 صباحاً وحتى 6 مساءً، وفي أول أيام العيد من بعد الصلاة وحتى الـ 6 مساءً، وفي ثاني وثالث أيام العيد من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 6 مساءً. ويبدأ دوام مسلخ مدينة المرفأ في يوم وقفة عرفة من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 10 مساءً، وفي يوم العيد من بعد صلاة العيد وحتى الـ 10 مساءً، وفي ثاني وثالث أيام العيد من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 7 مساءً.