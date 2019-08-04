رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الأمريكي

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس الأمريكي وأسر الضحايا في حادثتي إطلاق النار في ولايتي تكساس وأوهايو واللتين اسفرتا عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين الى رئيس الولايات المتحدة الامريكية.