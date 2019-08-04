إماراتية تفوز بمليون درهم خلال مفاجآت صيف دبي

أسدل سيتي سنتر مردف الستار على النسخة الـ 22 من مفاجآت صيف دبي، بمنحه الجائزة الكبرى البالغة مليون درهم للفائزة المحظوظة في احتفالية خاصة، حيث فازت فاطمة أهلي من الإمارات بالجائزة النقدية الكبرى، بعد أن حظيت بفرصة لا تتكرر بمسابقة "تدوير العجلة" التي استضافها المركز.



وعبرت فاطمة عن فرحتها بالجائزة بالقول: "لطالما كنت أعتبر نفسي غير محظوظة لكن هذه الجائزة الرائعة من سيتي سنتر مردف قد غيرت رأيي. إنها المرة الأولى التي أشارك فيها في مثل هذه المسابقات وأنا سعيدة للغاية لأنني ربحت الجائزة الكبرى وهي مليون درهم.



أود أن أشكر مركز سيتي سنتر مردف الذي عود زواره على مثل هذه المفاجآت ولحسن الحظ كانت الجائزة هذه المرة من نصيبي. سأحرص دوماً على زيارة "سيتي سنتر مردف" للقيام بالتسوق مع أفراد عائلتي كما أنني سأحرص من الآن فصاعداً على المشاركة في مثل هذه المسابقات".



وقد تعاون سيتي سنتر مردف مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة المتسوقين فرصة لربح جوائز فورية خلال فعاليات مهرجان مفاجآت صيف دبي.



وكان على المتسوقين إنفاق 350 درهماً أو أكثر في المركز لدخول السحب، بعد تقديم إيصالات الشراء الخاصة بهم إلى أحد مكاتب خدمة العملاء بالمركز أو عبر تطبيق سيتي سنتر للهواتف الجوالة للفوز بجائزة تبلغ قيمتها 100000 درهم على الأقل، أو اختيار "تدوير العجلة" للفوز بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها مليون درهم نقداً بعد أن يتم اختياره خلال السحب



بتاريخ 31 يوليو 2019.

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