بلدية أبوظبي تنجز صيانة البنية التحتية خلال الربع الثاني بـ41 مليون درهم

المصدر: أبوظبي-وام

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية خلال الربع الثاني من العام الجاري وضمن الخطة السنوية لأعمال صيانة البنية التحتية في مدينة أبوظبي وضواحيها أعمالاً تقدر تكلفتها بـأكثر من 41 مليون درهم.

وأكدت البلدية أن هذه المشاريع تعد حلقة ضمن سلسلة من المشاريع والخطط التي تهدف إلى الارتقاء بمكونات البنية التحتية الحديثة والقادرة على مواكبة حجم النمو والتطور والازدهار الذي تشهده أبوظبي، وبالشكل الذي يضمن توفير أرقى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة، وكذلك دعم النمو الاقتصادي والعمراني في أبوظبي وضواحيها.

وأضافت أن تطوير قدرات وكفاءة وجاهزية المرافق العامة والبنى التحتية يشكل أولوية قصوى تنفيذاً لرؤية حكومة أبوظبي الرشيدة، وتحظى هذه الرؤية بدعم ورعاية فائقين، ونظرة استشرافية ثاقبة وقابلة للتطوير المستمر وصولاً إلى المستوى الذي يتناسب مع حجم الطموحات والرؤى والأهداف.

وتفصيلاً أشارت البلدية إلى أن الأعمال شملت صيانة الطرق الداخلية بتكلفة وقدرها ( 13.456.760.64) درهماً، وصيانة الطرق السريعة بتكلفة وقدرها (13.979.238) بالإضافة إلى صيانة شبكات صرف مياه الأمطار بتكلفة وقدرها (5.403.131.28) درهماً وصيانة شبكات أعمدة الإنارة بتكلفة وقدرها (8.278.411.20) درهماً.

وتستهدف أعمال الصيانة بصورة رئيسية المحافظة على أصول البنية التحتية والسلامة العامة لمستخدمي الطرق والحفاظ على المظهر العام، كما تمت مراعاة تحقيق أعلى معايير الاستدامة في تنفيذ المشاريع الداعمة لمنظومة البنية التحتية والمرافق الخدمية العامة.